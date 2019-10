Volvieron los juegos tradicionales a las escuelas

Los juegos tradicionales están de regreso en muchas escuelas de la ciudad. En algunas de ellas, en estos últimos tiempos, resurgieron las bolitas, el "ladrón y policía", el elástico y la cuerda.

Una docente del nivel primario confirmó la tendencia y dijo a El Periódico que el año pasado, incluso, llegaron a hacerse competencias de bolitas.

"Jugaban por equipos en un tiempo destinado de jornada extendida e iban anotando los puntos en un pizarrón. Luego había cruces de equipos. Se entusiasmaron y en los recreos aprovechaban. Se fueron contagiando", manifestó.

Y contó, por ejemplo, que días atrás camino al lugar donde practican natación, vieron un "opi" y programaron una juntada fuera de la escuela para jugar.

A su vez mencionó que la soga es otro de los juegos preferidos: "Les encanta, siempre la usan".







"Por diez pesos"

El hecho de que los juegos tradicionales hayan vuelto a los patios de las escuelas primarias tiene que ver, entre otras cosas, con la prohibición del uso recreativo de tecnologías en algunos ámbitos escolares y con el costo de las mismas.

Norma Amantini, una kiosquera del barrio Roque Sáenz Peña cuyo local está ubicado a metros de la escuela 2 de Abril, confirmó la moda y contó que es frecuente que los niños se lleguen a comprar, sobre todo bolitas, para jugar en la escuela. En ese sentido sostuvo que los que más compran son los chicos de los grados más bajos.

"Hasta las nenas compran, el otro día vino una nena a buscar bolitas", recordó, haciendo referencia que generalmente son varones los que las llevan.

Acto seguido sumó: "Yo las vendo sueltas y suelen llevarse un surtido, por cinco o 10 pesos. Cuestan dos pesos cada una. Hay días que se venden y otros días que no, no es un furor, es por temporada. El otro día me vinieron a pedir bolones pero no tengo".

La mujer comentó que consigue las bolita en librerías o en casas de importación, en Buenos Aires. "Vienen de todo tipo, aunque yo algunas no traigo porque son muy caras", reveló.