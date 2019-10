Previo a su llegada a la ciudad, Tini Stoessel presentó su nueva canción “Suéltate el pelo”

Pantene presentó su nueva línea de cremas Anti-Frizz con un evento regional que unió a las Pantene Lovers de toda Latinoamérica. Tini Stoessel fue la figura central, con un show en vivo en el que presentó el tema de la campaña, “Suéltate el pelo”, un concepto que invita a las mujeres a sentirse seguras, confiadas y a apostar por el amor y la libertad.

La actriz mexicana Camila Sodi y la influencer colombiana Luna Córdoba también fueron dos figuras importantes de la noche, ya que acompañan a Tini en el videoclip de la canción y también en la publicidad del nuevo producto. Subieron al escenario antes del recital y se mostraron felices y en sintonía con el mensaje de Pantene.







“La fuerza es belleza, todo va de adentro hacia afuera. Sentirse seguro de uno mismo es una lucha de todos los días, porque no siempre nos pasan cosas felices, pero estar rodeado de las personas que uno quiere, poder tener relaciones sinceras, portarse bien en la vida, eso también es belleza y Pantene siempre se ocupó de dar ese mensaje. Que se hayan fijado en mí a través de lo que transmito con mi música me pone muy orgullosa y me hace muy feliz formar parte de esta familia, con todas estas grandes mujeres”, dijo Tini, muy emocionada, en el escenario. Con sus palabras resumió el concepto del evento, que apuntó al empoderamiento de las mujeres y al pelo sano como un factor que ayuda en la confianza personal.

La cita fue en el Faena Arts, donde el salón se vistió de blanco, negro y dorado, los colores de la marca. El público podía, por ejemplo, subirse a un auto como el del video de “Suéltate el pelo” y retratarse, a pura luz, con un ventilador frontal que creaba un efecto de viento. En otro sector, una cámara 360 permitía un retrato completo del look.

El plato fuerte de la noche fue el recital de Tini, en el que cantó sus temas más conocidos, como “22”, “Quiero volver” y “Consejo de amor”.

El viernes, en San Francisco

Mientras tanto, continúa la venta de entradas para el show que Tini realizará el viernes 11 de octubre en el hotel Howard Johnson, a través de Berto Producciones.

Las anticipadas están a la venta en Identidad Viajes y Turismo (Mitre 372). Desde la agencia informaron que se venden de lunes a viernes de 9 a 19. Precios: VIP, $2300; platea, $1900 y general $1050. Medios de pago efectivo o tarjeta de crédito VISA.

Tini llegará en el marco de "Quiero volver tour".