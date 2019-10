Video: así fue la sentencia en el caso de Aaron Peralta

La Justicia condenó este lunes a prisión perpetua a Julieta Gutiérrez (21) y Emiliano Álvarez (29) por haber matado a golpes a Aaron Peralta, un bebé de 15 meses de Morteros, hijo de la mujer. El aberrante hecho se produjo en octubre de 2018 y la sentencia de la Cámara del Crimen de San Francisco determinó que ambos fueron culpables de "homicidio calificado por el vínculo".

En una medida inédita, la Justicia local permitió a los medios de comunicación grabar el momento de la lectura del fallo, que puede verse en esta página.

En la sentencia, se determinó que el hombre fue autor material del golpe que derivó en la muerte del pequeño, mientras que la madre del niño fue considerada partícipe necesaria. Según la acusación de la fiscal Consuelo Aliaga Díaz, el pequeño Aaron había sufrido un brutal maltrato físico en reiteradas oportunidades entre agosto y octubre de 2018, golpeado con objetos contundentes y recibiendo hasta mordeduras. Cabe aclarar que la única pena contemplada por la ley para este delito es la prisión perpetua.

En ese contexto, la acusación señaló que la madre del pequeño, además de sus propios actos de maltrato, consintió las agresiones al pequeño de su novio y concubino Emiliano Álvarez, omitiendo ejercer las obligaciones de protección y cuidado, permitiendo que los castigos se consumaran, prolongaran e intensificaran en el tiempo mediante una reiteración de actos.

Además, la fiscal pidió tratamiento psicológico para ambos por adicciones a las drogas y violencia familiar.

Lamentablemente, en la mañana del 15 de octubre de 2018 el niño fue llevado en estado grave al Hospital Dr. Sauret de Morteros, tras lo cual fue derivado al Hospital Iturraspe de San Francisco y luego al Hospital de Niños de Córdoba ante lo delicado de su estado, donde finalmente falleció por la noche del mismo día a causa de las lesiones que presentaba.

Al hacer uso de su última palabra, Álvarez dijo: "Me dio lástima lo que le pasó al chico, no me imaginaba que podía pasarle esto". La mujer no habló.

Antes de la sentencia, la fiscal rechazó además el planteo de inconstitucionalidad presentado por las defensas de los acusados.

El tribunal estuvo presidido por el juez Guillermo Rabino y los vocales Claudio Requena y Daniel Balbo León (juez de control, subrogante). También hubo jurados populares. Los fundamentos del fallo se conocerán el 28 de octubre.