Macri dijo que él no ordenó dejar subir el dólar al siguiente día de las PASO

Mauricio Macri negó haber dado la orden de "no parar" la corrida cambiaria del día después de las PASO y, aunque sin mencionarlos, cruzó al líder del Frente Renovador Sergio Massa y al ex titular del Banco Central, Martín Redrado; quienes lo habían acusado por "no intervenir" y dejar "que el dólar se vaya a donde se tenga que ir, de modo tal que los argentinos aprendan a quién votar".

En la previa a su viaje a Tucumán, el Presidente dio una extensa entrevista al Canal 10 local. Y se refirió a lo ocurrido el 12 de agosto, en la primera jornada tras la dura derrota que sufrió en la elección ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

-¿Usted no ha jugado ningún rol después de las PASO? Porque muchos decían que Macri maneja el dólar. ¿Es real?

-Eso es mentira. Decir eso es decir mentiras que traen violencia y resentimiento, la verdad que no es de buena persona. El lunes, esa mañana, la Bolsa se destruyó, el Riesgo País, que es lo que mide la confianza en la Argentina, se triplicó; y es porque el mundo estaba esperando la continuidad de esta forma diferente de relacionarse con el mundo que hemos tenido en estos tres años y medio, esta forma de manejarnos en términos de libertades, de respeto y de diálogo, y de decir la verdad y tener información y estadísticas confiables. Bueno, entonces, cuando vino un resultado imprevisto, no cayó bien en aquellos que toman decisiones. Es responsabilidad de todos lograr que la Argentina pueda tener un debate político, que cualquiera sea la alternativa, no genere más dudas e incertidumbre. Es un desafío pendiente, por eso digo yo la importancia de lograr acuerdos básicos para que no sea visualizado como un riesgo imposible de soportar, que es lo que pasó la semana siguiente (a las PASO)".

Fue una respuesta clara a lo que plantearon Sergio Massa y algunos economistas, como Martín Redrado, quienes expusieron que Macri le ordenó al titular del Banco Central, Guido Sandleris, no intervenir durante esa jornada.

"Es tan obvio construir la 'operación miedo' usando a los mercados. El Banco Central hoy no intervino y el Gobierno va al tercer incumplimiento con el FMI. Hoy el Gobierno tenía un arquero (el Banco Central) que tenía la obligación de cuidar el arco y se dejó hacer dos goles", dijo Massa, en aquella ocasión.

Redrado, en tanto, reforzó el concepto: "El Presidente dijo el día lunes 'que el dólar se vaya a donde se tenga que ir de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron'. Y haber votado lo que se votó el domingo fue votar más devaluación e inflación".

Macri continuó su explicación y admitió que "en el desorden siempre hay vivos que no apuestan al trabajo y que ganan más". "Por eso es importante un orden económico, porque premia a la cultura del trabajo, al que se esfuerza, ahorra y cumple con las leyes. La responsabilidad de derrotar la inflación y tener estabilidad es de la dirigencia en general: política, económica y sindical, que se tiene que sentar alrededor de una mesa y acordar un presupuesto", expuso.

Luego, al pedir el voto, Macri planteó que "revertir décadas de malas políticas económicas, agravadas por el gobierno kirchnerista, en tres años y medio, no es fácil".

En ese sentido, volvió a hacer una autocrítica por las promesas que hizo en la campaña 2015. "Ahí yo asumo mi error porque yo les dije que esto se iba a arreglar más fácil de lo que se puede y acá se necesita más tiempo y más acuerdos. Yo lo planteé inmediatamente después de ganar en 2017, lo sigo diciendo hoy y lo voy a hacer el 10 de diciembre los argentinos deciden que sigamos trabajando juntos", prometió.

Macri también habló sobre otros temas.

La suba de la pobreza: "Hay que tener claro una cosa: la pobreza estructural de la Argentina viene hace 30 años, no la trajimos nosotros... Lo que hemos hecho nosotros es visibilizarla. Habíamos, comenzado a mejorarla, habíamos bajado hasta 25% y vino la crisis, que demuestra la fragilidad de nuestra economía"

