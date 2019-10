Córdoba: investigan la muerte de un joven que falleció tras una fiesta electrónica

Un joven de 20 años falleció este fin de semana en Córdoba tras haber asistido a una presunta fiesta electrónica clandestina en el Camino 60 Cuadras.

La víctima fue trasladada al hospital provincial Florencio Díaz del sur de la ciudad tras sentirse mal y poco después de llegar se constató el deceso.

El evento habría sido convocado por redes sociales y, según trascendió, no estaba autorizado por la Municipalidad de Córdoba.

La causa es investigada por Pedro Caballero, quien analiza si el fallecimiento fue provocado por una ingesta de drogas sintéticas, por lo que ordenó la autopsia para precisar las causas que desencadenaron la muerte del joven.

Según se informó, se habrían librado dos órdenes de detención por el caso.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó también que además de la fiscalia de Pedro Caballero, también investiga la Fiscalía del Fuero Antinarcotráfico a cargo de Carlos Cornejo. Mientras Caballero investiga la muerte del joven y Cornejo esta a cargo de establecer lo relacionado con la probable venta de drogas. Tanto la Policía de la Provincia, como el personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizan acciones bajo la conducción de las fiscalías.

Cabe destacar, que el joven llegó fallecido al Hospital Florencio Díaz de barrio José Ignacio Díaz, tenía entre sus pertenencias media pastilla de éxtasis. Según testimonios brindados a los investigadores, el joven habría consumido drogas de síntesis e ingerido bebidas alcohólicas.



Darío, el padre del joven fallecido, reconoció, en declaraciones a la radio Cadena 3, que su hijo consumía droga, mientras pidió más controles de parte de las autoridades.

"Queremos que esto no quede en la nada, queremos llegar al fondo de esto. Sabía que él consumía, teníamos una relación muy cercana. No era un chico que estaba todos los días consumiendo, pero estas fiestas electrónicas no duran hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 4 de la tarde del otro día", expresó el hombre.

Fuente: La Nueva Mañana