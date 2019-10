Domizi sobre la renovación: "Yo estoy tranquilo porque se consiguieron los objetivos"

Tras la victoria de Sportivo Belgrano sobre Chaco For Ever la zona de vestuarios tuvo un clima extraño. La conferencia de prensa post partido, donde Domizi generalmente llega muy temprano, se demoró por una charla del plantel con el cuerpo técnico.

"No me da vergüenza decirlo, no se me cae ningún anillo, les pedí disculpas por las formas que tuve en la cancha de perdiles las cosas. Terminamos gritando y festejando", aclaró el entrenador.

Sin embargo, el entrenador no se mostró del todo feliz por el triunfo, puesto que fue un encuentro que tuvo un cierre sumamente dramático. "Desde luego que estoy triste porque se termina un vínculo, no sé que va a pasar. Si pasa algo bueno o malo yo no soy quién tiene que dar la noticia. Hay una persona que va a tener que explicar porqué se queda Domizi o porqué se va Domizi, es una realidad. Uno desde luego que quiere quedarse, a nadie le gusta quedarse sin trabajo", señaló.

Además, comentó que Diego Gottardi tiene la oportunidad de ser entrenador en otro equipo y puede dejar de ser el ayudante. "Una de las tantas cosa que tengo que charlar, si Diego se va, es reconstruir el cuerpo técnico. No deja de ser importante, pero no me preocupa...", explicó.