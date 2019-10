Los goles de la victoria de Sportivo Belgrano ante Chaco For Ever

Goles Sportivo Belgrano 2-1 Chaco For Ever. 6/10/19. Federal A

Sportivo Belgrano venció este domingo a Chaco For Ever por 2 a 1 en el estadio "Oscar C. Boero" con goles de Belucci y Argüello en la primera parte. La "verde" consiguió la ventaja, lo aguantó gracias a Vijande y hasta pudo aumentar.

La “verde” comenzó mejor parado en el partido. Más activo, intentando lastimar de arranque y lo consiguió. Chaco salió rápido del fondo y se equivocó; Sportivo recuperó rápido, combinó bien en ataque para que Cristian Belucci la empuje y la victoria se empiece a gestar desde temprano.

El "negro" no se quedó. Fue a buscar el empate y Sportivo lo sufrió, sin embargo Vijande se agigantó en cada intervención para mantener en cero su arco. La "verde" aguantó la embestida y lo sentenció a los 24 minutos: Francia envió un centro de tiro libre y Marcelo Argüello, que jugó un gran partido, anotó de cabeza el segundo.

Chaco se cayó, sintió el golpe, y Sportivo pudo aumentar el marcador pero Avaro no estuvo fino

Lo aguantó

En la segunda parte todo se complicó. Domizi puso en cancha a De Souza, que hizo su debut tras haberse complicado con una lesión en el arranque de la temporada. Pero De Souza duró apenas 7 minutos en cancha porque se fue expulsado tras una "plancha" sobre un defensor chaqueño.

Con uno menos Sportivo se replegó. Ingresó Barbero y con él formó una línea de cinco defensores. Fue una repetición de jugadas hasta el final del partido: Chaco yendo a buscar, con pocas ideas, y Sportivo esperando para salir de contra.

Pero For Ever le puso pimienta al cierre del partido. Julio Cáceres recibió en el área, giró y descontó. El desenlace fue dramático: Sportivo se metió en el área y salvó su arco en varias oportunidades.

La "verde" consiguió tres puntos muy importantes porque bajó a uno de los que podía escaparse y se volvió a prender en la Zona Norte. El próximo compromiso será en condición de visitante ante Crucero del Norte. En la semana se definirá la continuidad o no del entrenador a quién se le vence el contrato el próximo martes.



Síntesis

Sportivo Belgrano 2: Fernando Vijadne, Jonathan Gallardo, Pablo Mattalía, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Cristian Belucci, Juan Martín Capurro y Enzo Avaro; Miguel Escobar, Juan Pablo Francia y Marcelo Argüello. DT: Cristian Domizi

Chaco For Ever 1: Gastón Canuto; Humberto Vega, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres, Jonathan Medina; Gaspar Triverio, Oscar Gómez, Lucas Argüello e Ignacio Ruano; Julio Cáceres y Diego Magno. DT. Norberto Acosta

Árbitro: Carlos Córdoba

Estadio: “Oscar C. Boero”

Cambios: Gaitán por Gómez (CFE) De Souza por Francia (SB) Barbero por Escobar (SB) Ledesma por Magno (CFE) Rancez por Medina (CFE) Catube por Avaro (SB)

Goles: Belucci 5 min. 1T (SB) Argüello 24 min. 1T (SB) Cáceres 37 min. 2T (CFE)

Expulsado: De Souza (SB)