En vivo: Villa Dálmine vs. Brown Adrogué por la Primera Nacional

Villa Dálmine recibirá en la tarde de este sábado a Brown de Adrogué por la octava fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 15:30 en el Coliseo de Campana y que será dirigido por el árbitro Adrián Franklin.

El partido se podrá ver en vivo y online en este link con transmisión en directo de TyC Sports Play o también por streaming en vivo online en este otro link.

Villa Dálmine quiere seguir sumando. El Viola viene de caer ante Chacarita, no logra encontrar regularidad fuera de Campana y necesita de forma imperiosa regresar al triunfo ante su gente en busca de escalar posiciones en la tabla.

Para este compromiso el técnico Lucas Bovaglio realizará dos variantes en la formación inicial: Juan Manuel Ojeda cumplió la fecha de suspensión y regresará al arco en reemplazo de Juan Dobboletta, mientras que Facundo Rizzi ocuparía el lugar del expulsado Nahuel Banegas.

Complicado

Enfrente está un rival complicado: Brown de Adrogué. El elenco dirigido por Pablo Vico apenas cosechó cinco de 21 puntos posibles y marcha en las últimas posiciones de la Zona B. El pasado lunes, el Tricolor pudo detener un poco la hemorragia y consiguió un empate ante Almagro, en un encuentro en el que mereció ganar. En el medio del partido, con la derrota parcial, una parte del público que se hizo presente empezó a cantar en contra de los jugadores y se escuchó algún insulto.

“Más apoyo que el que nos está dando el presidente, la comisión directiva, no nos pueden dar. Acá no se puteaba a un jugador hace 9 años. Es lógica la reacción de la gente de que no puede ver ganar a su equipo, sobre todo de local”, analizó el DT Pablo Vico.

El Trico saldría a la cancha ante Dálmine con algunas probables modificaciones con respecto al once que igualó ante Almagro: Contreras en reemplazo de Coronel, Silva o Becker por Nieto y Linas por Carrasco.

Probables formaciones

Villa Dálmine: Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Rizzi; Fabricio Brener, Nicolás del Priore, Facundo Affranchino, Brian Orosco; David Gallardo y Catriel Sánchez.

Brown Adrogué: Martin Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes, Alberto Stegman; Elías Contreras, Ivan Silva o Ivan Becker, Rodrigo Burgos, Luciano Nieto; Tomás Molina y Matías Linas.

Estadio: Dálmine.

Hora: 15:30.

Con información de Solo Ascenso.