“No es fácil tener un predio completo”

El coordinador general de San Francisco Expone, Claudio Graziutti, se mostró sorprendido y conforme ante la cantidad de expositores que la muestra cuenta este 2019.

“Podemos decir que tenemos un predio a pleno. Me daba por satisfecho cuando arranqué en mayo si teníamos el predio al 60 por ciento. Este predio es más grande que muchos de la zona y no podemos compararnos con otra exposición. Pero la gente nos volvió acompañar, muchos viniendo de afuera con todo lo que ello implica”, señaló.

Este es el cuarto año en el que Graziutti coordina la muestra rural y sabe que cada año que pasa las situaciones previas al inicio son distintas: “Este año actualizamos los valores, pero no los corrimos de la actualidad. Todo se fue por las nubes, pero nosotros hicimos un esfuerzo y eso el expositor lo reconoció. Por eso queremos que la gente de la ciudad entienda que es un momento muy difícil, pese a ello el predio está completo y eso nos deja tranquilos”, afirmó.

El entrevistado valoró a los expositores que vienen de la región y también de otras provincias y se mostró sorprendido porque muchas firmas locales de importancia no apoyan a la muestra: “Me animo a decir que un 50 por ciento de los expositores este año son de afuera, un número grande”.

Al ser consultado sobre el porqué del acompañamiento, respondió: “Apuestan a la expo rural porque ven una oportunidad de negocio. Aprendí una vez en una empresa que trabajaba, aunque parezca una frase trillada, que ante la adversidad es la mejor oportunidad para pensar, tirar ideas y salir adelante. Es una manera de invertir en un evento que durante tres días vienen miles y miles de personas, que es muy difícil que en tres días visiten tu empresa. Además, la cosa es más distendida, el visitante se acerca y pregunta y no siente el compromiso de abrir la puerta de un negocio para hacerlo. Lo que lamento es que empresas e instituciones fuertes de la ciudad que podrían estar presentes hoy no lo están. Lamento que no vean esto que nosotros podemos ver”.

Reconversión

Graziutti explicó que las exposiciones rurales del país terminaron mutando, es decir, sumando actividades fuera de los agrícola y ganadero para atraer a toda la familia: “Es parte de la necesidad de la gente. Además estamos en el medio de la ciudad y vamos a recibir la visita de distintos públicos. Vos vas a Palermo hoy, aunque en otra escala, y también tuvo su reconversión. En Rafaela se dio lo mismo. Trato de no perder el foco en la idea de exposición, pero es cierto que medida que avanzás surgen cambios”, expresó.

Sobre el rol actual del expositor, señaló: “El rol del expositor cambió también le ponen muchas ganas a lo que arman. Una empresa de venta de piletas instaló una en el ingreso al predio, otros expositores duplicaron sus espacios. Vino gente de Brinkmann que por primera vez trajo maquinarias. Esa es la idea”.

Por último, se refirió a la exposición que finaliza este domingo: “Es una muy buena exposición en un momento complicado no solo desde lo económico sino desde el humor de la gente. Es un esfuerzo muy grande, con un riesgo muy alto pero que el beneficio no es solo para la Sociedad Rural. Hay muchos expositores que contrataron a electricistas, albañiles, recurrieron a comercios para comprar material para sus stands; gente que viene de afuera y que se aloja en la ciudad, que usa sus servicios y le dan movimiento. Por eso pedimos el acompañamiento, en base al esfuerzo que le pusimos”, concluyó.