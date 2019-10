Martín ya trabaja en Sportivo: "Estoy muy contento con esta oportunidad"

El mundo del fútbol siempre tiene gestos solidarios y en esta oportunidad Sportivo Belgrano se unió a la Red Solidaria San Francisco para darle una oportunidad laboral a Martín Moyano (32), un joven que lleva cuatro meses en situación de calle y que estaba buscando trabajo para dejar atrás esa condición.

Esta semana Martín comenzó a realizar tareas de mantenimiento en el predio Nicolás Losano que el club posee en barrio San Cayetano. Contar con trabajo le generará ingresos económicos y la posibilidad de alquilar un lugar donde vivir, para ya no hacerlo en el frente de la iglesia Catedral donde duerme junto a su hermano.

“Estoy muy contento con esta oportunidad que me dieron, por eso quiero aprovecharla y demostrar que los que estamos en la calle también queremos salir de esto. No sabía nada de mantenimiento de canchas, pero todo se aprende, nadie nació sabiendo”, contó Martín en diálogo con El Periódico.







Aportar nuestro granito

Por su parte el vicepresidente de Sportivo Belgrano, Juan Manuel Aróstegui, expresó la satisfacción del club por ayudar a quienes más lo necesitan.

“Siempre la idea es que el club sea inclusivo y en la medida que podamos sumar un granito de arena para ayudar. Tengo una relación de amistad con Marcelo (Valverde de la Red Solidaria), sé lo que ellos trabajaban y lo que se mueven para tratar de darle una oportunidad de una mejor vida a esta gente que menos posibilidades tienen. Nosotros necesitábamos una persona que le dé una mano a Eduardo Chávez en el predio y de esta manera surgió la posibilidad de Martín”, expresó Aróstegui.

El último viernes de septiembre, el histórico goleador de Sportivo fue a conocer a Moyano en el cierre de la campaña de la “Mesa Digna” y lo sorprendió con la noticia.

“Quería hablar personalmente con él para conocerlo y explicarle de qué se trataba. Estaba emocionado y por supuesto que a uno también estas cosas lo mueven un poco, se dio y ojalá que esto pueda continuar y él lo aproveche para que pueda mejorar su situación”, comentó Juan Manuel.

Por el momento, durante tres días a la semana, el flamante trabajador asiste al predio del club para dar una mano y ayudar en el mantenimiento de las canchas y en distintas tareas.

Cuatro meses a la intemperie

Desde hace cuatro meses Matías y su hermano René pernoctan en el playón de la Iglesia Catedral, aunque siempre rebuscándoselas para tener qué comer.







“Nací en Buenos Aires, viví hasta los 18 allá. Luego me vine para acá a vivir con mi papá, estuve trabajando durante bastante tiempo en albañilería, pintura, herrería, he hecho de todo un poco. Tuve a mi hija a los 22 años, se llama Tiziana. Por cuestiones de la vida me separé de la madre, me quedé sin trabajo y empecé con el reciclaje. Y me pasó esto de quedar en situación de calle porque no me alcanzaba la plata y no tenía más para alquilar”, relató.

Y agregó: “Después llegó la posibilidad de conocer a toda la gente de la Red Solidaria, hicimos una linda amistad con todos y se dio esta oportunidad. Ahora estamos haciendo fuerzas para que mi hermano también pueda obtener un trabajo y ya con eso viendo de salir de la calle de una vez por todas, alquilar una piecita o algo”.

Visibilizar historias para cambiar realidades

Marcelo Valverde, una de las caras visibles de la Red Solidaria local, se refirió al cierre de la Mesa Digna, que si bien congregó a muchos necesitados cada viernes, también tejió hilos para que algunos de ellos puedan superar su situación.

“El balance son mezclas de sensaciones, por un lado tuvimos mucha gente necesitada que se acercó a la mesa por toda la crisis que estamos viviendo. Pero por otra parte la comunidad se comprometió, quiero agradecer la conmovedora respuesta de todos, desde el Estado municipal, empresarios gastronómicos, instituciones, vecinos, grupos de amigos. Fueron cinco meses, propusimos un marco de lo que es la campaña Frío Cero, que pensábamos hacerla tres o cuatro viernes pero pudimos abarcar el otoño y el invierno”, sostuvo.

Además remarcó que San Francisco es una de las ciudades del interior donde la Mesa Digna se desarrolló durante “mucho tiempo”.

“En el transcurso de estos meses nos encontramos con distintas historias que nos presentaron su problemática y nosotros tratamos de ser nexos y conectar, y conectamos con gente muy generosa, clubes, gente de la iglesia de distintos credos; tratamos de visibilizar a las personas que no la están pasando bien y desde allí surgieron estas cosas lindas como la que le pasó a Martín”, resaltó.