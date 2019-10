A cuatro años de la muerte de Nicolás Secrestat, los ciclistas siguen sin respuestas

Tal como afirman los deportistas, las rutas son un lugar casi inevitable de entrenamiento para quienes desarrollan la actividad de ciclismo de manera competitiva. Si bien San Francisco cuenta con un velódromo (Tiro y Gimnasia) de fácil acceso, la exigencia en los entrenamientos se da en distancias largas.

Al respecto, Gastón Montenegro y Juan Pablo Serrano contaron a este medio que resulta necesario entrenar en la ruta, pero que existe una falta de respeto de los demás conductores, de autos y camiones, incomprensible.

Este domingo se cumplen cuatro años de la muerte de Nicolás Secrestat, quién fue atropellado de atrás en la circunvalación de la autovía 19 por una camioneta. Nicolás entrenaba junto a Montenegro, quién luego del accidente estuvo internado al sufrir afortunadamente solo escoriaciones.

Su padre, Oscar Secrestat, emprendió una lucha en pos de que ningún otro ciclista sufra las mismas consecuencias. Sin embargo, aseguró que los proyectos para crear un lugar seguro quedaron en la nada, que nunca se colocó señalización y que las promesas hechas por funcionarios municipales y provinciales nunca se cumplieron.

El proyecto que no prosperó

En octubre de 2015 se propuso recuperar el viejo tramo de la ex ruta 1, en continuación de la Avda. Maipú, para actividades recreativas y deportivas. Este viejo tramo forestado en uno de sus laterales está bordeado por el tramo ferroviario del ex Ferrocarril Mitre y tiene un espacio de 15 km, ideal para la actividad. Pero Secrestat asegura que el proyecto nunca prosperó.

"La Agencia Nacional de Seguridad Vial iba a financiar la construcción de esa pequeña ruta de 4 kilómetros, pero hoy a la Nación no le podés pedir nada. En ese momento estaba la financiación, pero es un terreno provincial y la Provincia nunca cedió el terreno. Yo se lo entregué en mano a Osvaldo Vottero, que es el titular de Vialidad Provincial, pero ese expediente va a ser tres años que está dando vueltas en Córdoba", indicó.

"Me mandan notificaciones diciendo que pasó a tal o cual área, hasta recibí una carta en aquella oportunidad de la Secretaría de Gobierno pero nunca prosperó. La idea era después cederla a una comisión como la de Tiro y Gimnasia para que la mantenga con una cuota y para que sea exclusivo para ciclismo, pero quedo ahí. Yo ya no me calenté mas, me cansé. (Ignacio) García Aresca siempre dijo que me iba a acompañar, pero no pasó, no tengo nada contra él pero simplemente nunca me acompañó", explicó.

"Lo que sí habría que hacer es sacar los pianitos de la autovía en toda provincia porque están prohibidos (ley 9169), la Nación tampoco los contempla....", dijo Secrestat.

"Estoy cansado de mentiras"

Secrestat afirmó que desde los estados provincial y municipal las acciones siempre fueron pocas o nulas. "Yo estoy cansado de mentiras, de gente que no se compromete tampoco, cuando hicimos la comisión de 'Ni un ciclista menos' y muchos se conformaron con el óvalo en ese momento, que es perfecto, mi hijo también iba al óvalo pero mi hijo necesitaba ir a la ruta, Gastón Montenegro necesita ir a la ruta, Javier Dona necesita ir a la ruta, Gustavo Rosso necesita ir a la ruta", expresó.

"Si no tiene que ir por la ruta, entonces tenés que ir por camino de tierra como el matrimonio Rojo y viene uno y te mata igual. ¡Dónde van los ciclistas, entonces!", exclamó.

"La municipalidad nunca llamó a los ciclistas, hubiera sido justo llamarlos y ver qué se puede hacer, ni siquiera eso. Yo sé que quizás hay problemas más importantes, siempre hubo cosas más prioritarias, hoy el país pasa por un mal momento y yo lo entiendo, pero aunque sea llamarlos y ver que puede hacer, nunca hubo una inquietud de parte de ellos. Ni siquiera para poner un cartel", comentó indignado.

"La cantidad de chicos que veo, yo los conocía a todos antes pero ahora hay un montón de chicos nuevos, son cada vez mas y habría más si hubiera un lugar seguro. Yo voy al velódromo, a veces a la siesta, me siento a mirar y de esa manera recuerdo a mi hijo. Veo que son muchos, se chocan entre sí, esta bien ese lugar para hacer horas, pero no es para un entrenamiento exigente", dijo Secrestat.

"Ojalá no tuvieran que ir a la ruta"

Secrestat reconoce que muchos ciclistas no respetan semáforos, pero advierte que no es una excusa. "Después de la muerte de Luciano (Pizzi) se empezaron a respetar un poco más los semáforos, ojo que mi hijo tampoco los respetaba. Me duele porque uno pide respeto y después el ciclista no respeta el semáforo, yo se los digo. De todos modos, muchos de los que pasan el rojo no son ciclistas que compiten, es gente que se compra la ropa y pedalea para hacer gimnasia nomás, hacen quedar mal a los verdaderos ciclistas, pero uno no se puede poner a aclarar todas estas cosas todos los días", explicó.

"Ojalá no tuvieran que ir a la ruta, veo los comentarios pero no quiero más ni comentar nada porque entrás en una discusión estúpida. Entiendo que es un riesgo la ruta y ojalá no tuvieran que ir, porque viene un tarado y se lo lleva puesto", concluyó.