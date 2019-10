Tras filtrarse sus fotos desnudo, Luciano Castro rompió el silencio

Luciano Castro habló en el programa radial que conduce Ángel De Brito junto a Pía Shaw y Pilar Smith a través de CNN Radio (AM 950), y se refirió a la filtración de fotos que muestran al actor completamente desnudo.



“Pude hablar con Luciano Castro, y charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él”, comenzó explicando Ángel y siguió: “Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”.

Cabe recordar que Luciano tiene tres hijos. El mayor, Mateo, producto de una relación anterior y luego a los pequeños Esperanza y Fausto, frutos de su matrimonio con Sabrina Rojas.



Luego de que comenzaran a circular las fotos del desnudo de Luciano Castro en redes. Su mujer, Sabrina Rojas, escribió un posteo en Instagram dedicados a todos aquellos que le escribieron para saber si ella estaba al tanto de la filtración.



“A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y sólo tengo para decir ‘Gracia Dio’ por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro", fue su mensaje a través de las historias de Instagram.