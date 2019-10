Sportivo y el “pájaro” juegan un partido clave

En horario atípico -11 de la mañana-, Sportivo Belgrano enfrentará este domingo a Chaco For Ever buscando reponerse de la derrota sufrida en Corrientes el pasado fin de semana ante Boca Unidos.

La “verde” necesita volver a la victoria en su casa para “no perder el tren” y seguir a tiro de los líderes, pero no la tendrá fácil puesto que recibe a uno de los escoltas del torneo.

Esta jornada puede ser determinante para el entrenador porque el próximo martes se vence su contrato y desde el club no hubo noticias de renovación, por lo que es llamativo que la continuidad de Cristian Domizi aún no esté definida.

El entrenador reconoció que habló con el presidente del club, Pablo Esser, aunque no dio detalles. Sí dio a entender que su futuro no está definido y sentenció que "los resultados mandan".

"Lo que me interesa es Sportivo, me fui una vez de aquí con el equipo ascendido, si me tengo que ir me iré con el equipo en la categoría porque cuando vine estaba peligrando su permanencia. Los resultados son positivos, estoy tranquilo, trabajo tranquilo, no me desespera que se me acabe el contrato. El fútbol es así, los dirigentes sabrán qué va a pasar con uno", dijo el entrenador en los últimos días.

"Los resultados siempre mandan en el fútbol para bien o para mal, para arreglar el nuevo contrato o para despedirte y esto no es algo novedoso", agregó el DT, quien espera por un triunfo para no perder vuelo.

Previa

Sportivo Belgrano: Fernando Vijadne, Mauro Orué, Pablo Mattalía, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Leonardo López, Juan Martín Capurro y Cristian Belucci; Fernando Catube, Juan Pablo Francia y Wilson Palacios Hurtado. DT: Cristian Domizi

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Humberto Vega, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres, Jonathan Medina; Gaspar Triverio, Oscar Gómez, Lucas Argüello e Ignacio Ruano; Julio Cáceres y Diego Magno. DT. Norberto Acosta

Árbitro: Carlos Córdoba

Estadio: “Oscar C. Boero”

Hora: 11