Buenos Aires: una mujer antivacunas les transmitió sarampión a sus cinco hijos

En la última semana se confirmaron ocho nuevos casos de sarampión, cinco son chicos de 5 a 19 años años, hijos de una mujer antivacunas que contrajo el virus y cuyo caso había sido notificado la semana pasada.

“Ella y el marido estaban convencidos de no vacunar”, confirmó Cristián Biscayart, responsable de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Secretaría de Salud. “Cuando se confirmó lo de la madre -continuó- los chicos dejaron de ir a la escuela, por lo que el colegio no estuvo expuesto. Eso fue algo positivo. Entre el municipio y las autoridades escolares decidieron que continuaran las actividades en su casa.”

Los chicos tienen 5, 9, 13, 16 y 19 años. Pese a que todos debían contar con al menos dos dosis de la vacuna triple viral ​-que protege contra sarampión, rubéola y paperas y que se aplica en forma gratuita y obligatoria- ninguno contaba con ese antecedente. Es también obligatorio presentar el certificado al ingreso escolar.

“Acá es muy importante lo que refuerza la nueva ley 27.941, que la gente entienda que hay obligatoriedad de vacunar, que no es algo optativo, ni que tenga que ver con objeciones de conciencia o religiosas. Con este tipo de actitudes se está exponiendo a terceros. Si cada uno hace lo que quiere, se pierde el lazo de comunidad. A cada uno le cabe una responsabilidad, porque su derecho termina donde comienza el de los demás, que es el derecho a estar protegidos”, afirmó Biscayart. Y recordó que “el mayor riesgo se da en niños menores de 6 meses que no pueden ser vacunados bajo ningún aspecto y son los que se están enfermando, y en los inmunocomprometidos que no pueden vacunarse.”

En cuanto a los hijos de la mujer de 44 años, residente en Ituzaingó, que contrajo el virus en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, informó que “se los fue a vacunar un poco tardíamente porque el caso de ella fue notificado en el límite para poder hacer acciones de bloqueo que fueran efectivas”, sostuvo el infectólogo. Los niños y adolescentes manifestaron fiebre y exantema (erupción), principales manifestaciones de la enfermedad que puede provocar casos graves. Toda la familia evoluciona bien.

El peor brote en casi 20 años

Durante septiembre se emitieron cinco alertas epidemiológicos en los que se notificaron la mitad de los 26 casos registrados en lo que va del año en el país. Los últimos 8 los anunció esta mañana el secretario de Salud Adolfo Rubinstein en una entrevista por Radio Con Vos con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase. Se espera que hoy se emita un nuevo alerta con la comunicación oficial. “Hemos tenido una familia entera de movimientos antivacunas por primera vez. Con eso también tenemos que tener muchísimo cuidado”, dijo.

