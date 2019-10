Miralo en vivo: Sportivo Belgrano vs Chaco For Ever por el Federal A

La "verde" recibe este domingo a partir de las 11 a Chaco For Ever por la sexta fecha del Federal A. Necesita volver al triunfo en una jornada que puede ser determinante para el futuro del entrenador.

Sportivo Belgrano buscará volver a sumar de a tres en su casa ante Chaco For Ever.

Sportivo Belgrano enfrentará este domingo a partir de las 11 a Chaco For Ever en el estadio "Oscar C. Boero" buscando reponerse de la derrota sufrida en Corrientes el pasado fin de semana ante Boca Unidos.

La “verde” necesita volver a la victoria en su casa para “no perder el tren” y seguir a tiro de los líderes, pero no la tendrá fácil puesto que recibe a uno de los escoltas del torneo.

El partido se podrá ver en vivo en el canal de YouTube de Sportivo Belgrano (La transmisión comienza a la hora del partido).

Esta jornada puede ser determinante para el entrenador porque el próximo martes se vence su contrato y desde el club no hubo noticias de renovación, por lo que es llamativo que la continuidad de Cristian Domizi aún no esté definida.

Previa

Sportivo Belgrano: Fernando Vijadne, Mauro Orué, Pablo Mattalía, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Leonardo López, Juan Martín Capurro y Cristian Belucci; Fernando Catube, Juan Pablo Francia y Wilson Palacios Hurtado. DT: Cristian Domizi

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Humberto Vega, Rodrigo Lechner, Nicolás Torres, Jonathan Medina; Gaspar Triverio, Oscar Gómez, Lucas Argüello e Ignacio Ruano; Julio Cáceres y Diego Magno. DT. Norberto Acosta

Árbitro: Carlos Córdoba

Estadio: “Oscar C. Boero”

Hora: 11