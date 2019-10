Interasociativo: San Isidro no pudo en el cierre de la 8° fecha

El jueves por la noche se completó la 8° fecha del torneo Clausura del Interasociativo de básquet donde San Isidro cayó en condición de visitante por 96 a 71 ante Centro Social de Brinkmann. El equipo de nuestra ciudad no pudo salir del fondo y cayó con uno de sus rivales directos.

Además, 9 de Julio de Morteros venció por 73 a 63 a Socieda Sportiva Devoto y marcha tercero en la tabla. El miércoles El Ceibo había derrotado con autoridad a Tiro Federal.

8° fecha

San Jorge 96-71 El Tala [VIERNES]

Almafuerte 87-70 Porteña [VIERNES]

Cultural Arroyito 54-84 9 de Julio (Freyre) [LUNES]

Tiro Federal 63-102 El Ceibo [MIÉRCOLES]

Centro Social Brk. 96-71 San Isidro [JUEVES]

9 de Julio (Morteros) 73-63 SS Devoto [JUEVES]

Posiciones

9 de Julio (Freyre) 16 pts. San Jorge 15 pts. 9 de Julio (Morteros) 14 pts. Almafuerte 13 pts. Porteña 13 pts. El Ceibo 12 pts. SS Devoto 12 pts. El Tala 10 pts. Ctro. Social Brk. 10 pts. Cultural Arroyito 10 pts. San Isidro 10 pts. Tiro Federal 8 pts.

9° fecha

Asoc. Porteña vs 9 de Morteros [VIERNES]

Cultural Arroyito vs San Jorge [VIERNES]

9 de Julio (Freyre) vs Tiro Federal [DOMINGO]

El Ceibo vs San Isidro [MARTES]

SS Devoto vs El Tala [MIÉRCOLES]

Almafuerte vs Ctro. Social Brk. [MIÉRCOLES]