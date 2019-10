El domingo, las entradas se podrán conseguir en el estadio "Oscar C. Boero".

El club Sportivo Belgrano informó este miércoles los días, horarios y lugares en donde se venderán las entradas para el partido ante Chaco For Ever, que se jugará este domingo a las 11 horas en el estadio “Oscar C. Boero”.

Las entradas:

Viernes en la sede del club (Pasaje Zanichelli 1881) de 8:30 a 12.30 y de 16 a 19.30 horas.

Sábado en la sede del club (Pasaje Zanichelli 1881) de 9:30 a 12:30 horas.

Domingo en el estadio de 9 horas en adelante.

