Sportivo hizo fútbol en el predio

Deportes 03 de octubre de 2019

La "verde" entrenó este jueves en el predio "Nicolás Losano" y el entrenador no dio pistas del once titular que recibirá a Chaco For Ever. Domizi tuvo a todos los jugadores a disposición y podrá contar con Vijande que ya cumplió con la suspensión.