El hermano de Abbá sobre el suicidio: “Queremos saber si fue él quien lo decidió o si alguien lo instó"

“Todo conduce a que habría sido un suicidio pero nunca hay que descartar nada”, dijo Alejandro Abbá, hermano de Mauricio, quien el pasado 25 de septiembre fue hallado sin vida en zona rural de Freyre, luego de permanecer desaparecido durante 12 días.

A una semana del lamentable hallazgo, Alejandro le contó a El Periódico que la familia tuvo “poco acceso” a la información y que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Además reveló que todos los elementos hallados junto al cuerpo-diferentes cartas manuscritas y un arma calibre 32- fueron derivados a Policía Judicial de Córdoba para sus peritajes.

“El pasado lunes fuimos a fiscalía y no nos dijeron nada, está todo bajo secreto de sumario. No pudimos acceder a las cartas y lo que nos comentaron es que tienen que verificar que las haya escrito él, estimamos que eso va a llevar un tiempo”, expresó Abbá.

“Deberían haberlo encontrado antes”

Si bien Alejandro no quiso entrar en polémica con respecto a los operativos de búsqueda de su hermano y el accionar de la Justicia, a través de la fiscal Silvana Quaglia, sí expresó que por la zona en la que finalmente fue hallado su hermano, “debería haberse encontrado antes”.

“Creo que han trabajo mucho y ha habido buena voluntad -por parte de la Policía y de Bomberos Voluntarios-, ahora si el trabajo lo hicieron bien o mal no soy quién para decirlo, no me encuentro calificado. Sí creo que debería haberse encontrado antes porque estaba en un lugar cerca y muy visible, no muy lejos de uno de los lugares al que podría haber ido como era el cementerio”, remarcó.

Con respecto a por qué Mauricio habría tomado la determinación de quitarse la vida, el hermano se limitó a responder: “Él en ese momento estaba pasando por problemas con su esposa, aunque nada justifica lo que hizo. Esperemos que para cuando salgan las pericias y las cartas podamos tener una visión más amplia para no levantar sospechas sobre nadie sin tener elementos y saber si fue él quien lo decidió o si alguien lo instó a que haga eso”.

El caso

El sanfrancisqueño Mauricio Abbá, de 43 años, había desaparecido de su hogar en Freyre el pasado viernes 13 de septiembre. Recién el lunes posterior, su familia radicó una denuncia por su ausencia. Por la tarde comenzaron los operativos de búsqueda desde la última vez que se detectó señal en su celular en zona rural de Freyre.

Los procedimientos se extendieron por 12 días hasta el 25 de septiembre hasta que finalmente fue hallado sin vida en zona rural al sur de Freyre, a un kilómetro de distancia del cementerio de dicha localidad. Tenía un disparo de arma de fuego en su cabeza y llevaba varios días en estado de descomposición. La principal hipótesis de la justicia apunta a un suicidio.