Liga Regional: Sportivo Belgrano jugará con Altos de Chipión en cuartos de final

Este miércoles se disputaron los cruces de los clasificados en el Repechaje tanto de Primera A como de Primera B. Estos cruces determinaron a los clasificados a cuartos de final, fase que comenzará a disputarse el próximo domingo.

Social Altos de Chipión venció en la tanda de penales a Unión de Alicia en condición de visitante, luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. De esta manera será rival de Sportivo Belgrano de San Francisco en la próxima instancia clasificatoria.

Resultados

Primera A

Bernardino Rivadavia (Río Primero) 1-0 Sp. Belgrano (La Para)

Gol: Ariel Barrionuevo

Unión (Alicia) 1-1 Social Altos de Chipión [Penales: 5-6]

Goles: Jonathan Acosta (U) y Matías Giordano (SAC)

Primera B

Filodramático 3-1 Granaderos (Las Varas)

Goles: Franco Cabrera, Borgarello Ignacio x2 (F) y Darío Vitelli (G)

8 de Diciembre 1-1 El Trébol BC [Penales: 5-4]

Goles: Andrés Lista (ET) y Pablo Silva (8Dd)

Así quedaron conformados los cuartos de final

Este fin de semana se disputarán los partidos de ida. La próxima semana se juegan los encuentros de vuelta con localía invertida.

Primera A

Social Altos de Chipión vs Sportivo Belgrano (San Fco)

Bernardino Rivadavia (Río Primero) vs 9 de Julio (Morteros)

Centro Social Brinkmann vs Huracán (Las Varillas)

Sportivo Suardi vs San Jorge (Brk)

Primera B

8 de Diciembre vs Pueblos Unidos

Filodramático vs Cultural Arroyito

Cultural La Para vs Carlos Guido Spano (Marull)

Proyecto Crecer vs Colonia Marina FC