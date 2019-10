En los barrios los pibes quieren jugar al fútbol

"Un honor representar a 1° de Mayo" "Me sentí muy emocionado por la trayectoria que tuvo en la liga amateur cuando competían con Antártida, Sáenz Peña, La Florida, con jugadores grandes como el "Chelo" Frócil, (Damián) Bernarte y grandes jugadores que han salido campeones en muchas ocasiones, me sentí muy halagado entrenar a estos chicos y representar al club 1° de Mayo", dijo Boeris. "Me gustó la propuesta que me hicieron para representar a Mayo, yo he jugado en Mayo en mis épocas y he visto a jugadores como el "Chelo", el "Payo", los Funes, "Pilo" Clemente; había muchos jugadorazos", indicó Eduardo Broglia. "Esperamos tener la colaboración del club para hacerlo como corresponde, hacer algo serio y que dure", agregó.