La sexta fecha del Federal A comienza el viernes

Sportivo Belgrano recibirá este domingo por la mañana a Chaco For Ever.

La sexta fecha del Federal A comenzará este viernes por la noche con el adelanto que protagonizarán en Salta Central Norte y Defensores de Pronunciamiento dos de los equipos que marchan por encima de Sportivo con un puntaje similar.

En esta jornada pueden cortarse los punteros, si las cosas salen mal para Sportivo, o la tabla puede quedar ajustada con muchos equipos en pocos puntos de diferencia.

Para la "verde" será importante volver a la victoria en su casa y bajar a uno de los que puede "picar en punta", también puede ser determinante para el futuro de su entrenador que termina su contrato el martes y aún no hay noticias de renovación.

La programación de la jornada será la siguiente:

Zona NORTE

VIE | 22 hs Central Norte vs Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Pablo Núñez

DOM | 11 hs Sportivo Belgrano vs Chaco For Ever

Árbitro: Carlos Córdoba

DOM | 16 hs Gimnasia (Concep. del Uruguay) vs Boca Unidos

Árbitro: Gerardo Méndez Cedro

DOM | 16.30 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Atl. Güemes

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | 17 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Douglas Haig

Árbitro: José Sandoval

DOM | 17 hs Unión (Sunchales) vs Crucero del Norte

Árbitro: Guillermo González

DOM | 19 hs Sarmiento vs Sp. Las Parejas

Árbitro: Federico Guaymas Tornero

LIBRE: San Martín (Formosa)

Zona SUR

SAB | 20 hs Cipolletti vs Huracán (Las Heras)

Árbitro: Franco Morón

DOM | 15.30 hs Camioneros vs Sp. Desamparados

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 16 hs Sp. Peñarol (San Juan) vs Dep. Madryn

Árbitro: Rodrigo Rivero

DOM | 16 hs Círculo Dep. vs Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Fernando Marcos

DOM | 16 hs Villa Mitre vs Sol de Mayo

Árbitro: José Díaz

DOM | 16.30 hs Dep. Maipú vs Sansinena

Árbitro: Gastón Brizuela Monsón

DOM | 17.30 hs Ferro (Gral. Pico) vs Olimpo

Árbitro: César Ceballo

LIBRE: Sp. Estudiantes (San Luis)

TABLAS DE POSICIONES

Zona A

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Guemes (SdE) 10 5 3 1 1 6 5 1 2 Chaco For Ever 8 4 2 2 0 7 3 4 3 Boca Unidos 8 4 2 2 0 6 3 3 4 Union (Sunchales) 8 5 2 2 1 6 3 3 5 Sarmiento (Resistencia) 8 4 2 2 0 4 1 3 6 DePro 7 5 2 1 2 5 5 0 7 Douglas Haig 7 5 2 1 2 3 6 -3 8 Sp. Las Parejas 6 5 1 3 1 4 3 1 9 Central Norte (Salta) 6 5 1 3 1 5 5 0 10 Juv. Unida (Gualeg.) 5 4 1 2 1 4 4 0 11 Sp. Belgrano (San Fco) 5 5 1 2 2 6 7 -1 12 Def. Va. Ramallo 4 5 1 1 3 3 5 -2 13 Gimnasia (CdU) 4 5 1 1 3 3 5 -2 14 Crucero del Norte 4 4 1 1 2 2 4 -2 15 San Martin (Formosa) 3 5 1 0 4 3 8 -5

Zona B

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Huracan (Las Heras) 10 5 3 1 1 4 3 1 2 Sol de Mayo (Viedma) 8 4 2 2 0 10 3 7 3 Sansinena (Gral. Cerri) 8 5 2 2 1 4 2 2 4 Dep. Madryn 7 4 2 1 1 5 1 4 5 Dep. Maipu 7 5 2 1 2 3 5 -2 6 Desamparados 6 4 1 3 0 4 2 2 7 Olimpo 6 5 1 3 1 4 2 2 8 Estudiantes (San Luis) 6 5 1 3 1 6 6 0 9 Camioneros 6 5 1 3 1 3 3 0 10 Cipolletti 6 5 1 3 1 7 9 -2 11 Villa Mitre (BB) 5 4 1 2 1 3 3 0 12 Sp. Peñarol (San Juan) 3 4 0 3 1 3 4 -1 13 Ferro (Gral. Pico) 3 4 0 3 1 1 3 -2 14 Circulo Dep. (O) 2 5 0 2 3 2 7 -5 15 Juv. Unida (San Luis) 2 4 0 2 2 1 7 -6

-