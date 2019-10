El próximo lunes se define el futuro de Domizi en Sportivo Belgrano

El próximo martes 8 de octubre se vence el contrato de Cristian Domizi como entrenador de Sportivo Belgrano y aún no está definido su futuro, aunque desde la institución aseguraron que el próximo lunes será clave para analizar la continuidad del "Pájaro" al frente del primer equipo.

Consultado sobre la situación tras el partido con Douglas Haig, el DT reconoció que habló con el presidente del club Pablo Esser aunque no dio detalles, dio a entender que su futuro no está definido y sentenció que "los resultados mandan". "Lo que me interesa es Sportivo, me fui una vez de aquí con el equipo ascendido, si me tengo que ir me iré con el equipo en la categoría porque cuando vine estaba peligrando su permanencia. Los resultados son positivos, estoy tranquilo, trabajo tranquilo, no me desespera que se me acabe el contrato. El fútbol es así, los dirigentes sabrán que va a pasar con uno, desde luego que si se obtienen resultados positivos es así...", había dicho el entrenador.

"Los resultados siempre mandan en el fútbol para bien o para mal, para arreglar el nuevo contrato o para despedirte esto no es algo novedoso...", sentenció el DT.

"Son entendibles las críticas, son entendibles los reclamos pero después de tantos momentos vividos en el club yo los disfruto, disfruto del 2008/2009/2010 y estoy disfrutando ahora. Para mí Sportivo es como un anillo al dedo, cabe justo...", dijo Domizi.

Los números

Domizi se hizo cargo del equipo en octubre de 2018, tras la salida de Edgardo Cervilla. Desde allí hasta hoy dirigió 26 partidos, de los cuales: ganó 9, empató 10 y perdió 7; con 33 goles a favor y 33 en contra (contando también los partidos por Copa Argentina).

De local disputó 13 partidos con 6 victorias, 5 empates y 2 derrotas. En esos encuentros anotó 16 goles y recibió 10.

Mientras que en condición de visitante jugó 13 partidos con 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Marcó 17 goles y le anotaron 23.

Domizi sacó el 46% de los puntos en juego. Nobleza obliga destacar también que llegó con un equipo ya armado por otro entrenador, fue contratado para salvar la categoría y lo consiguió teniendo, incluso, chances de avanzar de fase en la temporada pasada.