En Liga Regional se definen los cuartos

Este miércoles se juegan los cruces de los clasificados en el Repechaje tanto de Primera A como de Primera B. Estos cruces determinarán a los clasificados a cuartos de final, fase que comenzará a disputarse el próximo domingo.

Los cruces de este miércoles serán a partido único en cancha del mejor ubicado en la fase clasificatoria, habrá penales en caso de empate.

Sportivo Belgrano espera rival que saldrá estos cruces, mientras que Proyecto Crecer ya tiene definido a su contrincante.

Primera A

21.30 hs Bernardino Rivadavia (Río Primero) vs Sp. Belgrano (La Para)

21.30 hs Unión (Alicia) vs Social Altos de Chipión

Primera B

21.30 hs Filodramático vs Granaderos (Las Varas)

21.30 hs 8 de Diciembre vs El Trébol BC

El resto espera:

Primera A

Sportivo Belgrano (San Fco) vs Ganador de Unión-Altos de Chipión

9 de Julio (Morteros) vs Ganador de B. Rivadavia (RP) vs Sportivo Belgrano (LP)

Huracán (Las Varillas) vs Centro Social Brinkmann

San Jorge (Brk) vs Sportivo Suardi

Primera B

Pueblos Unidos vs Ganador de 8 de Diciembre -El Trébol

Cultural Arroyito vs Ganador de Filodramático-Granaderos

Carlos Guido Spano (Marull) vs Cultural La Para

Colonia Marina FC vs Proyecto Crecer