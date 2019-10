Córdoba: falleció un niño por meningitis y es el segundo caso en 10 días

Un niño de dos años y medio falleció el martes en el Hospital de Niños de Córdoba a raíz de sufrir meningitis causado por neumococo. Así lo confirmó el subdirector de ese nosocomio, Adrián Fonseca, quien contó que el bebé estaba internado en terapia intensiva por una infección severa.

Se trata del segundo caso en diez días, ya que también había perdido la vida por la misma patología y en el mismo hospital una nena de 4 años que había sido trasladada desde Villa Carlos Paz.

"Son enfermedades muy severas. No fue por contagio ni es un brote de meningitis. No es el caso de este germen que ya fue aislado y no representa riesgo para el entorno", indicó Fonseca al programa "El show de la Mañana", por Canal Doce.

Los dos pacientes estaban muy graves y ambos tuvieron un fallo multiorgánico que no pudo revertirse, precisó el vicedirector del hospital. Aclaró además que ambos niños estaban vacunados.

Fuente: La Nueva Mañana