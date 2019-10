Córdoba: denuncian que un nene de 5 años fue violado por otros tres niños

Un niño de 5 años habría sido violado por otros tres de 9, 10, y 11 en barrio Ampliación Ferreyra el jueves pasado, al sureste de la ciudad de Córdoba.

Desde la Policía confirmaron a La Nueva Mañana que la mamá de la víctima se comunicó con ellos para narrar el abuso sexual sufrido por su hijo. "Desde aquí le indicamos que al tratarse de un delito de índole sexual debía acercarse al Polo de la Mujer para radicar la denuncia", señalaron las fuentes policiales.

Es así que la mujer radicó la denuncia en la Unidad Judicial de Delitos Contra la Integridad Sexual, donde aportó datos de los tres niños que habrían abusado a su hijo. "Los tres supuestos abusadores son vecinos nuestros", dijeron las fuentes.

"Mi nene estaba jugando con sus primos y mi otra hija estaba en el colegio cuando estos chicos vinieron y le hicieron pis en la ropa, lo agarraron entre todos y uno lo abusó sexualmente", contó la mujer a Suquía.

Y agregó: "Ocurrió el jueves pasado pero yo me entero el lunes. Hice la denuncia pero no me dieron ninguna solución porque son menores de 11 años y nos los pueden encerrar".

La mujer admitió que tras recibir esa respuesta, buscó a la madre de dos de los niños a los que acusa de abuso, y la golpeó. "Decidí hacer justicia por mano propia contra la madre porque ella tiene la culpa de todo. Todo el barrio me apoyó pero después hicieron lo que no tenían que hacer y comenzaron a tirarle piedras a la policía".

Los efectivos respondieron a las pedradas disparando balas de goma. Algunas de ellas impactaron en los brazos de la mujer del chiquito abusado y en varios vecinos más que, a pesar que el parte policial indica que no hubo lesionados, resultaron heridos.

Ante una situación de violencia o abuso sexual infantil no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717.

Fuente: La Nueva Mañana