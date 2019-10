Gabriel Manzotti: "Quiero retirarme en El Ceibo y dejarlo en el Torneo Federal"

La Asociación El Ceibo disfruta de un buen presente en la Liga Cordobesa de Básquet prendido en la lucha por la clasificación a la segunda fase. El elenco de nuestra ciudad recibirá a Banda Norte de Río Cuarto el próximo viernes en el estadio "Antonio Cena" y Gabriel Manzotti asegura que será "una final".

El experimentado jugador, y hombre de la casa, explicó que necesitan el triunfo para prolongar su fortaleza en condición de local e ir a buscar el N°1 a Leones en la próxima fecha. Será un duelo clave para las ambiciosas aspiraciones que tiene la "flor nacional".

¿Cómo ves este presente del equipo tras la victoria ante Estudiantes en la fecha pasada?

Van a ser fundamentales los partidos que nos quedan, principalmente lo fue el del viernes pasado -ante Estudiantes- porque teníamos que ganar para seguir con chances y este viernes también se tiene que ganar como sea porque sino vamos a tener que ir a buscar la clasificación de visitante contra un equipo que, por mas que se le ganó en el primer partido, se está haciendo fuerte de local...

¿Cuanto significa la localía en este torneo?

La localía en todo el torneo es fundamental. 9 de Freye viene de perder por 25 puntos fuera de su casa y después jugó con el mismo equipo de local y le ganó, es fundamental. A nosotros no se nos puede escapar ningún partido y después ver si se puede ganar de visitante para asegurarse la clasificación, hoy el torneo es muy corto así que si o si tenemos que ganar el viernes e ir a Leones para clasificar primeros.

Manzotti no pudo comenzar la competencia en cancha ya que tuvo paperas y se perdió los primeros dos encuentros.

¿Cómo te las arreglaste para seguir al equipo en el inicio?

Lamentablemente lo tuve que seguir por YouTube, no podía ir a la cancha, mirándolo tenés una ansiedad grande pero dentro de todo no fue nada grave, había que cuidarse nomás, ya con el primer partido que se ganó muy bien, quedé muy contento y después en el segundo se perdía por amplia diferencia aunque lo pudieron remontar, ya hablando con los chicos decíamos que este viernes les vamos a ganar como sea...







¿Cuáles serán las claves para ganarle el viernes a Banda Norte?

Tenemos que repetir el primer cuarto del viernes pasado, el técnico cambió la estrategia del juego con dos internos y creo que eso nos benefició. También con 9 de Julio de Morteros por el Interasociativo, donde perdimos por un doble sobre el final y ellos jugaron con el equipo completo del Federal. Le hicimos un muy buen partido con la misma estrategia del viernes pasado...

Pienso que tenemos un equipo que puede correr, que puede jugar fijo cuando necesite jugar fijo, tenemos buenos tiradores, ajustar en defensa y en los rebotes ofensivos, que es un problema que tenemos, ajustando eso pienso que tranquilamente nos tenemos que quedar con el juego.

Manzotti disputó dos de los cuatro partidos de la competencia donde promedió 23 minutos en cancha, 10,5 puntos 4,5 rebotes.

¿Qué significa para vos jugar este torneo con El Ceibo?

Siempre volver a donde uno se inició es un orgullo grande, tuve la posibilidad de jugar en varios equipos en Federal y en otra provincia, pero volver a donde uno se inició y que hayamos formado un lindo grupo a nivel competitivo esta muy bueno. Es un plus y a uno le gustaría terminar su carrera acá y dejarlo en el torneo Federal. Lo que quiero es eso, pero hay que ir paso a paso para que la ansiedad no nos gane. Se formó un lindo grupo, la gente nos está apoyando mucho, que eso influye, así que todo ese conjunto le da un plus.

Uno que se inició en El Ceibo, teniendo a mi viejo que hace mas de 40 años que trabaja acá obviamente la frutilla del postre sería terminar con un título y en un par de años pensar en el retiro dejándolo en el torneo Federal.