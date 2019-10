El fixture de San Isidro en la Liga Argentina

Este martes, tras varias desprolijidades de programación, la AdC finalmente dio a conocer el fixture de la primera fase de la Liga Argentina de Básquet donde San Isidro buscará ser protagonista. Cabe recordar que Los Halcones Rojos participarán en la Zona Noroeste de la Conferencia Norte.

El cronograma de la primera fase:

Octubre

25/10: Barrio Parque vs San Isidro en Córdoba

28/10: Tiro Federal vs San Isidro en Morteros

31/10: San Isidro vs Barrio Parque en San Francisco

Noviembre

3/11: San Isidro vs Salta Basket

6/11: Rivadavia (Mza.) vs San Isidro

12/11: San Isidro vs Independiente (SdE)

15/11: Ameghino vs San Isidro

20/11: San Isidro vs Ameghino

24/11: San Isidro vs Rivadavia

29/11: Salta Basket vs San Isidro

Diciembre

1/12: Independiente (SdE) vs San Isidro

5/12: San Isidro vs Tiro Federal