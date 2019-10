La ruta, un lugar casi inevitable para quienes entrenan ciclismo

Las rutas son un lugar casi inevitable de entrenamiento para quienes desarrollan la actividad de ciclismo de manera competitiva porque, si bien San Francisco cuenta con un velódromo (Tiro y Gimnasia) de fácil acceso, la exigencia en los entrenamientos se da en distancias largas.

Es el caso de Juan Pablo Serrano y Gastón Montenegro, dos experimentados ciclistas que en diálogo con El Periódico explicaron que necesitan practicar largas distancias, aunque también señalaron que por la falta de respeto de los demás conductores prefieren evitar las rutas.

"La continuidad o la cantidad de horas que se tiene que entrenar hacen que en calles de la ciudad sea imposible y en el velódromo, por lo reducido del espacio, no se puede estar tres horas girando en una pista de 300 metros. Motivacionalmente es tedioso", indicó Montenegro.

Cabe recordar que este domingo por la mañana Oscar Vega fue atropellado cuando circulaba en su bicicleta sobre ruta nacional 19, en cercanías al Aero Club de San Francisco. El hombre, que cirdulaba con indumentaria deportiva, se encuentra internado en el Hospital J.B. Iturraspe estable, pero grave. Por otro lado, en 2015 se produjo la muerte de Luciano Pizzi, y apenas un mes después Nicolás Secrestat falleció también atropellado en la autovía 19, donde también resultó herido Montenegro, que lo acompañaba.

El velódromo de Tiro y Gimnasia. "Después de estos accidentes se comenzó a utilizar más los días de semana, en horas de la siesta y a la tardecita también, siempre hay mucha gente... pagando una cuota societaria se puede utilizar tranquilamente, no hay horarios. Pero la organización se hace difícil porque a veces son muchos, si bien sabemos que la parte interna es la mas rápida y la externa es para velocidades mas lentas, somos muchos", indicó Montenegro.

Proyectos que quedaron en la nada

Montenegro también contó que tras las muertes de Pizzi y Secrestat hubo proyectos para encontrar un lugar de entrenamiento para estos deportistas, pero que todo quedó en la nada. "Hubo varias opciones como habilitar la ruta vieja de Luxardo, pero que al final no se llevaron acabo por distintas cuestiones y hoy en día no hay nada encaminado, ni nada serio. Estamos en la misma situación", explicó.

¿Qué pasa en la ruta?

"Hay de todo, hay gente respetuosa, que se abre y frena, espera esos segundos y hay gente que no, que pasa como viene y parece que te lo hacen a propósito, parece que lo hacen con un especie de enojo, como si no hubiese nadie", dijo indignado Montenegro.

"Yo estoy del lado del ciclista, si bien asumo los riesgos que se corren en la ruta, somos los mas inofensivos porque ocupamos poco espacio y estamos en un vehículo movilizado por nosotros. Sostengo que ocupamos un lugar como si estuviésemos en un auto o una moto, entonces merecemos ese respeto, principalmente en la distancia del sobrepaso", señaló.

"A mí me pasó que después del accidente, estuve un año si salir de la pista, y se hace tedioso estar tanto tiempo así. Hoy en día salgo y no siento el miedo, me relajo, pero a veces me vuelve esa sensación", dijo Montenegro.

"Hay que educar", dijo Serrano

El campeón argentino de ciclismo pista, y también abogado, Juan Pablo Serrano explicó que la prohibición de circular en bicicleta rige sobre las autopistas, y no sobre las autovías. Si bien su competencia no se desarrolla en ruta para él también es necesario hacerlo por sus entrenamientos, aunque aseguró que siempre prefiere evitarlas.

"A mi particularmente no me gusta, no me siento cómodo, y sobre todo teniendo en cuenta la muerte de Nicolás Secrestat y de "Lucho" (Pizzi). Es necesario que los que manejan un vehículo de mayor porte, especialmente los camioneros, entiendan que no está prohibido circular con bicicleta en la ruta. El ciclista tiene el mismo derecho que el motociclista (que también tienen problemas), el automovilista y el camionero a circular por la ruta. El derecho a la circulación es un derecho constitucional que solo se debe limitar por la ley, como la ley de tránsito que prohíbe la circulación en autopista. Todos tenemos el mismo derecho a circular", indicó.

Por otro lado, Serrano también señaló que la distancia de sobrepaso no se respeta, principalmente por parte de los camiones. "Ese metro y medio en general no es respetado, a mi no me molesta que no se cumpla, pero en el caso de que sea un auto y que no venga nadie de frente. El problema es cuando viene un vehículo de frente y atrás tenés a un camión; el camión generalmente nunca reduce la velocidad y te 'hace un fino', pasa muy cerca y es muy peligroso", explicó.

"Yo tuve un episodio con un camionero. El acompañante me lanzó una botella cuando estaba entrenando en la ruta 1, y me insultaron", contó Serrano.

"Mi posición es que creo que hay que educar cuando se saca la licencia de conducir, explicar que el ciclista también tiene derecho a circular por la ruta, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Yo soy muy cuidadoso, a mí no me gusta mucho la autovía, cuando salgo a la ruta transito sobre la línea blanca y así creo que no le hacemos daño a nadie", concluyó.