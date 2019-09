Ver en vivo: Brown Adrogué vs. Almagro por la Primera Nacional

Brown de Adrogué será local en la tarde de este lunes ante Almagro por la séptima fecha del torneo de la Primera B Nacional, en un partido que comenzará a las 15:30 en el estadio Lorenzo Arandilla y que será dirigido por el árbitro Mario Ejarque.

Brown llega en caída libre. El equipo sufrió cuatro derrotas al hilo que calaron hondo en el plantel y este lunes buscará cortar la muy mala racha.

Para este compromiso, Pablo Vico no confirmó el equipo y presenta algunas dudas en el once inicial. Fernando Enrique retornará al once inicial en lugar de Elías Contreras.

Estrena DT

Ambos equipos no tienen un presente alentador y necesitan de un triunfo para cortar el mal momento. Es más, Almagro arrancará este partido en zona de descenso.

Luego de asumir, Gastón Esmerado abocó sus entrenamientos a levantar el ánimo del plantel y ajustar un par de cosas en cuanto al juego, algo que careció el equipo en los últimos partidos.

El entrenador no ve con malos ojos devolverle la titularidad a Patricio Toranzo, quién faltó el último partido por una molestia muscular. El Pato ingresaría en reemplazo de Lucas Wilchez. El resto sería el mismo once que igualó sin goles ante Chacarita.

Se enfrentaron en 19 ocasiones. Los del sur se impusieron en ocho partidos mientras que el del oeste ganó en siete oportunidades. Empataron cuatro veces.

Probables formaciones

Brown Adrogué: Martín Ríos; Emanuel Coronel o Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes, Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos, Iván Silva, Luciano Nieto; Tomás Molina y Matías Linas o Felipe Cadenazzi.

Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana, Ramiro Arias; Gonzalo Jaque, Patricio Toranzo, Lucas Bossio, Germán Herrera; Juan Manuel Martínez y Agustín Coscia.

Estadio: Brown.

Hora: 15:30.

Con información de Solo Ascenso.