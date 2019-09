Liga Regional: Sportivo y Proyecto Crecer clasificaron, Antártida jugará la promoción

Este domingo se disputó la última fecha de la segunda fase de Liga Regional de fútbol donde Sportivo avanzó a los playoffs de Primera A. En tanto, Antártida perdió y jugará la promoción; en Primera B Proyecto Crecer luchará por el ascenso.

La "verde" se quedó con el N° 1 del Decagonal de Primera A tras empatar 1 a 1 con Huracán de Las Varillas en condición de visitante. Facundo Scocco marcó para el elenco sanfrancisqueño, mientras que Federico Chiocarello anotó para el "globo".

En el estadio "Darío N. Jular", Antártida perdió por 4 a 3 con Unión de Alicia y gracias a la derrota (por suspensión del partido) de Almafuerte ante Rivadavia se salvó del descenso directo. Sin embargo, deberá jugar la promoción para mantener la categoría. Miqueas Marquiaro, Blas Boscatto y Marcelo Ramallo marcaron para el "pingüino".

Por otro lado, Proyecto Crecer consiguió el objetivo de avanzar a los playoffs en el Decagonal de Primera B. Empató 0 a 0 en condición de local ante Cultural de La Para y ahora luchará por el ascenso.

Proyecto Crecer luchará por el ascenso a la Primera A.







Resultados de la última fecha







En Río Primero, el partido entre Atlético Bernardino Rivadavia y Almafuerte fue suspendido cuando ganaba el local por 2-0 y se produjeron incidentes, al igual que aconteció en Pozo del Molle cuando Fundación igualaba 1-1 con Atlético Manuel Belgrano.

Tablas de posiciones







La definición

Primera A

Atlético B. Rivadavia (Río Primero) vs Sportivo Belgrano (La Para)

Unión (Alicia) vs Social Altos de Chipión

(*) El ganador del primer partido será 7° para los cuartos de final y el ganador del segundo 8°.

Sportivo Belgrano (San Fco) vs Ganador de Unión-Altos de Chipión

9 de Julio (Morteros) vs Ganador de B. Rivadavia (RP) vs Sportivo Belgrano (LP)

Huracán (Las Varillas) vs Centro Social Brinkmann

San Jorge (Brk) vs Sportivo Suardi

Primera B

Filodramatico (Alicia) vs Granaderos (Las Varas)

8 de Diciembre vs El Trébol

(*) El ganador del primer partido será 7° para los cuartos y el ganador del segundo 8°.

Pueblos Unidos vs Ganador de 8 de Diciembre -El Trébol

Cultural Arroyito vs Ganador de Filodramático-Granaderos

Carlos Guido Spano (Marull) vs Cultural La Para

Colonia Marina vs Proyecto Crecer

Resultados y tablas: www.fortinenses.com