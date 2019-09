“La gente necesita reírse, tener un recreo para distraerse”

El próximo sábado 5 de octubre, San Francisco y la región tendrán una oportunidad inigualable para reír. Agustín "Soy Rada" Aristarán (35), un artista “sin etiquetas”, presentará en el Teatro Mayo, desde las 21.30, Serendipia, un show que destila humor crudo, sólido, sin equívocos ni preámbulos.

“Es un espectáculo de comedia que no tiene nada que ver con el de Netflix. Serendipia tiene su definición de diccionario y se trata de un hecho afortunado que sucede cuando no lo estás buscando. Por eso el show cuenta un montón de serendipias a través de la comedia y el stand up, con el plus de que voy a estar acompañado de música en vivo, donde las canciones entran y salen en los monólogos. Donde también hago magia. Habrá una gran puesta de luz, escenografía espectacular”, afirma Aristarán en diálogo con El Periódico.

Su espectáculo viene recorriendo todo el país, con dos temporadas en el teatro Metropolitan de la porteña calle Corrientes, y además recibió dos premios “Hugo”. El próximo 15 de noviembre tendrá su corolario en el Gran Rex.

“Soy Rada”, como le llaman, tiene además un show unipersonal en Netflix, un disco en Spotify, que suma más de dos millones de seguidores en sus redes sociales y fue visto por cientos de miles de espectadores en la película Reloca, su primera incursión en cine.

- La gente se pregunta qué tipo de arista sos. ¿Cómo te llevás con este tema de que te quieran poner una etiqueta?

Nunca fue un problema para mí, es más de quien quiere poner la etiqueta. Soy artista, payaso si querés, comediante, músico o mago. Todo esto está englobado en estos espectáculos y en las plataformas de las redes sociales. Veo una gran curiosidad en la gente en ponerme una etiqueta, pero yo soy una persona simplemente que hago todas estas cosas.

- ¿Cómo fue tu llegada a Netflix?

Me convocaron hace casi dos años, que querían tener mi especial, mi contenido de comedia exclusivo para ellos. Así que estoy en más de 120 países con el especial, es una locura y estoy súper agradecido por lo que me viene sucediendo. Así que si quieren ir calentando motores en San Francisco antes del espectáculo vayan a la plataforma y vean Soy Rada especial, también en mis redes sociales.

- Tu show es una comedia: ¿es difícil hacer reír a la gente en estos tiempos tan complicados para el país?

La gente necesita reírse. El tema es que en momentos de crisis económica no cuentan con recursos para ir a espectáculos. Nosotros estamos en esta realidad, pero no podemos creer que tengamos salas llenas, por eso no dejamos de agradecerlo. La gente necesita reírse en los momentos de crisis también. Necesito un recreo para distraerse.

- ¿Por qué entonces debe elegir tu show para pasarla bien?

Porque es una y 45 minutos donde no hay respiro, es una emoción atrás de otra. Mucha risa, es comedia, momentos de reflexión y emoción sin caer en golpes, es una serendipia en sí misma para quienes lo hacemos y también para la gente.