Alma Blues se presenta este domingo en Estudio Teatro

Alma Blues se presenta este domingo 29 de septiembre en el Estudio Teatro (25 de mayo 2037, primer piso), “Blues circular”, un show con un toque íntimo y un repertorio de covers no solo de blues sino también de rock and roll, entre ellos de autores consagrados como Elmore James, Eric Clapton, The Beatles, The Rolling Stones, Vox Dei, Pappo´s Blues, Mississippi Blues Band, entre otros.

Comenzará a las 20.30 y la entrada cuesta $100. Se pueden conseguir en las redes sociales de la banda y también a través de sus músicos. Habrá servicio de cantina y la capacidad es limitada.

Alma Blues es una de las bandas más destacadas de San Francisco, que este 2019 cumplió cinco 5 años de vida.