Inauguraron el Polo de la Mujer con un espacio para alojamiento de víctimas de violencia y sus hijos

El gobernador Juan Schiaretti dejó inauguradas este viernes las instalaciones del Polo Integral de la Mujer, un espacio para la atención de víctimas de violencia de género que funcionará en dependencias de la Casa del Niño -Avellaneda 626-.

En el Polo de la Mujer, según está previsto, se recibirá a la mujer en situación de violencia y un equipo de profesionales la acompañará para abordar su problemática.

Claudia Martínez, titular de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer en Córdoba, informó que el Polo de la Mujer llega para contener a víctimas tanto de nuestra como de la región, con una nueva mirada hacia la problemática: “El Polo de la Mujer es un modelo de gestión donde incluye un espacio de denuncia. Las víctimas pueden venir a denunciar, sobre todo por las características que tiene el interior que en una comisaría puede haber gente conocida o en las unidades judiciales y no se animan a concurrir a estos lugares”.

“Este es un lugar de confianza de las víctimas para que puedan consultar y hacer una denuncia que luego nosotros derivamos a la Justicia”, informó la funcionaria sobre lo que será su funcionamiento. Remarcó que existe un área policial donde se entregarán botones antipánico y tobilleras, además de un servicio de monitoreo “en espejo con la policía”, que permitirá al equipo profesional detectar el riesgo que corre la víctima: “Además del procedimiento policial hay situaciones que tienen que ver con el entorno social, lo psicológico y lo emocional”, precisó.

Martínez contó además que el edificio cuenta con cuatro habitaciones y 15 camas para alojamientos provisorios: “Cuando una víctima denuncia le otorgamos esta posibilidad hasta que llegue la orden judicial de exclusión o se tomen otro tipo de medidas, es un espacio para la víctima y sus hijos”.

"Esto va a empezar a funcionar a partir de este momento de acuerdo a los criterios del equipo que ya está trabajando porque no todos los casos son para alojar. Además es tan complejo. Quienes hemos participado en movimientos de mujeres siempre exigíamos al Estado un refugio y cuando uno está en la función pública y lo puede ver desde el otro lugar a las víctimas, ellas quieren vivir en sus casas y no es un refugio. Entonces tenemos que articular con la Justicia para que la exclusión sea del varón. Y en los casos que no sea posible excluirlos, que sea una excepción este refugio. Además tenemos la posibilidad de poder alquilar. Por eso va a ser muy importante el trabajo comunitario, porque en general una víctima no tiene el recurso de una garantía. Hoy hay casas grandes, donde se alquila una parte, o la parte superior, o muchas veces lo vemos en Córdoba y en el interior también, que las mujeres se agrupan y comparten una misma vivienda y se cuidan los hijos y organizan el trabajo a partir de esta red comunitaria que hacen entre las mujeres", explicó.

"De todas maneras el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un programa que se llama 'Nuevo Rumbo' que es una ayuda económica para las víctimas, una emergencia de 3 cuotas de 6 mil pesos, otra por 24 meses de 4500 pesos, además del alquiler que le otorgamos a la víctima de hasta 7 mil pesos y la obra social en caso de que la solicite. Es toda una asistencia integral, entendiendo que una víctima cuando se anima pedir ayuda necesita que el Estado trabaje de manera articulada con el Poder Judicial, la Policía y las áreas técnicas del ejecutivo", sumó.

A su turno, agregó que funciona también una Sala Cuna en donde las mujeres pueden dejar a sus hijos para que los mismos no sean revictimizados cuando, por ejemplo, la mamá está en una entrevista psicológica o realizando la denuncia.

"No hacemos una distinción entre varones y mujeres, porque en definitiva tiene que ver con la empatía, la formación y la perspectiva de género que tenga una persona cuando toma este tipo de casos. No cualquier persona ni cualquier profesional más allá de su sexo está preparada para atender situaciones de violencia. Estamos trabajando también en la selección de profesión que se van a incorporar con la Universidad Nacional de Villa María, trabajadores sociales, psicólogos, abogado sociólogas y toda la gran experiencia que tiene el equipo que ya ha venido trabajando aquí. Esperamos que a partir de la visibilización de este Polo de la Mujer, las mujeres de toda la región tengan la confianza de encontrar la protección que ellas necesitan en este espacio y el acompañamiento", dijo Martínez y convocó a las organizaciones a "que sientan este espacio como propio".







Denuncias

En el lugar se podrán efectuar denuncias. "Esto funciona en las Unidades Judiciales y las comisarías. Esos son los lugares naturales, pero no desconocemos que que en muchos espacios no toman las denuncias porque muchas veces o no constituye un delito o en algunos casos no se animan a presentar una denuncia penal. No es la voluntad por todo lo que significa una denuncia penal, pero sí creemos importante que puedan hacer la denuncia por violencia familiar o violencia de género porque hay una serie de medidas aunque no tengan consecuencias penales", explicó Martínez.

Acto seguido añadió: "Nuestra legislación permite a la Justicia tomar medidas cautelares para proteger a esa mujer sin entrar en todo ese circuito judicial".

El Polo Integral de la Mujer que inauguró en San Francisco es uno más de los que ya funcionan en la provincia: "Hemos dividido este modelo de gestión en 10 regiones en toda la provincia, copiando el mapa judicial porque entendemos que tenemos que estar en el lugar donde la víctima va a hacer la denuncia y donde se resuelven todas estas cuestiones tan complejas. El Polo de la Mujer de Córdoba que es el modelo al que aspiramos a llevar a toda la provincia, Cruz del Eje, Villa María, Río Cuarto que está en construcción, Villa Dolores, Deán Funes, Laboulaye. Pretendemos llegar a toda la provincia. Es muy importante que todas las mujeres de toda la provincia sientan que van a tener el mismo recurso de las mujeres de la capital, que era una demanda".