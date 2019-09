La Anmat prohíbe la venta de un conocido alfajor y otras golosinas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en el país de ciertos lotes de productos de la firma Nevares.

La decisión surgió a partir de que el Departamento de Inspección Sanitaria dependiente de la Dirección de Fiscalización y Control del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) concurriera al establecimiento Compañía Americana de Alimentos S.A. ubicado en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, y tomara diversas muestras de productos para ser evaluados por el Departamento de Control y Desarrollo de la ANMAT.

El organismo determinó que no sólo no se cumplían varias “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)”, sino que además las muestras analizadas no cumplían con las especificaciones del Artículo 155 tris, del Código Alimentario Argentino, donde determina que “El contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos”.

Lista de productos prohibidos

-Mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería, marca: Nevares, nombre de fantasía: Chocoblok, RNE: 02-031531, RNPA: 02-520154, fecha de vencimiento: 28/08/2019, lote: L05 31.

-Oblea con relleno sabor a vainilla cubierta con baño de repostería, marca: Nevares, nombre de fantasía: Crocbar, RNE: 02-031531, RNPA: 02-584526, fecha de vencimiento: 19/11/19.

-Oblea con relleno tipo mousse sabor de chocolate y maní con baño de repostería”, marca: Smack, RNE: 02-031531 RNPA: 02-593286, fecha de vencimiento: 12/11/2019, lote: L46 53.

-Oblea rellena con pasta a base de azúcar y leche con sabor a vainilla, arroz inflado, cubierta con baño de repostería”, marca: Nevares, nombre de fantasía: Swiss roll, RNE: 02-031531 RNPA: Expte. 2906-18957/18, fecha de vencimiento: 20/08/2019, lote: L34 32.

-Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería fantasía blanco, marca: Genio, RNE: 02-031531, RNPA: 02-594380, fecha de vencimiento: 04/08/2019, lote: L6 11/2.

-Alfajor con relleno a base de cacao cubierto con baño de repostería, fantasía blanco, Marca: Mogy, RNE: 02-031531, RNPA: 02-514714, fecha de vencimiento: 04/02/2020, lote: L6 11/2

-Alfajor relleno con pasta de marroc, marca: Fulbito, RNE: 02-031531, RNPA: 02-533381, fecha de vencimiento: 28/01/2020, lote: L5 51/1.

-Oblea rellena con crema de maní cubierta con baño de repostería, RNPA: 02-593292, Lote: L1 10 41, marca: Nevares, fecha de vencimiento: 31/12/2019, RNE: 02-030718.

-Turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería, RNPA: 02597702, nombre de fantasía: Fantasía, Lote: L46-33, marca: Nevares, vencimiento: 12-11-2019 RNE: 02031531.

Fuente: Cadena 3