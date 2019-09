Deportivo Libertad se afianza en la FOSH y va por la clasificación ante su gente

Con más de 20 jugadoras en su plantel, el club Deportivo Libertad de San Francisco participa de la competencia de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey e integra la Zona Córdoba donde este año se afianzó con un desempeño destacado. Además, en la temporada anterior se consagraron subcampeonas de la Copa de Plata.

La institución surgió hace tres años de la mano del entrenador Marcelo Bazán, quién reunió a un grupo de jugadoras que querían participar de las competencias federadas pero que no tenían lugar en los clubes tradicionales de la ciudad.

El grupo fue creciendo y los objetivos empezaron a ser más ambiciosos en el plano deportivo; y la unión y el compañerismo fueron la base fundamental del progreso de este equipo que hoy logró afianzarse en la competencia pugnando por un lugar entre las mejores.

"El grupo está compuesto por chicas de diferentes edades pero que tienen el mismo empuje, las mismas ganas de jugar al hockey, divertirse, competir y transpirar la camiseta", expresó Fátima Maggi, jugadora del plantel de primera.

"Básicamente venimos trabajando con un equipo que desde hace rato que se viene conociendo, a lo largo de los meses se fueron sumando y restando personas, pero tratamos de que las queden sean personas que se tomen el compromiso y las ganas de jugar como debe ser", indicó.

"Es un grupo humano muy unido, nos llevamos muy bien, no pasa un practica sin una sonrisa y eso esta bueno para quien viene de afuera y se incorpora al grupo. Mas allá de la competencia tratamos sentirnos cómodas, darnos energía las unas a las otras", expresó.

"Este grupo tiene mucha alegría, unión y nuestro lema es: “somos uno”, cada vez que jugamos hacemos honor a ese lema, somo uno para todo, pase lo que pase, se pierda gane o empate", dijo Maggi.







Una jornada especial

La institución reclama visibilidad en el ambiente del hockey federado y el domingo 6 de octubre tendrá su oportunidad recibiendo a más de 120 jugadoras en una jornada que será una fiesta del hockey. Deportivo Libertad será local en la 12° fecha de la competencia donde participarán todos los equipos de la zona en el predio del San Francisco Rugby Club.

"Ese domingo tenemos un evento que para nosotros es un gran desafío, pero también es algo que nos va a permitir que la ciudad nos conozca. Nos pasa que comentamos que jugamos en Libertad y generalmente no saben donde jugamos, no conocen el equipo, esto sirve para que los demás equipos de la ciudad nos conozcan y nos tengan en cuenta también", indicó Maggi.

"Siempre los más reconocidos son los clubes mas grandes, hay equipos en distintos barrios que participan en la liga local, pero nosotros participamos de otra liga que también es federada y no tenemos la misma visualización. Estamos entusiasmados, queremos que nos conozcan", explicó.







"Todo un reto" "Para nosotros como equipo es todo un reto armar esta fecha, va a ser la primera vez que hacemos algo así... queremos darle una buena atención y que tengan lo necesario para la jornada. Estamos ansiosos esperando que llegue esa fecha y queremos hacer la invitación a toda la gente y hacerles saber que mas allá del hockey local, de Antártida y Charabones, hay un club que se llama Deportivo Libertad que también es federado", dijo Javier Gallinaris, preparador físico del equipo. "Tenemos un lugar abierto para hacer hockey, aprender desde cero, entrar a la parte competitiva o simplemente tomarlo como un entrenamiento por el simple hecho de disfrutar un deporte", indicó.

Por la clasificación

Las chicas de primera división marchan en la tercera ubicación de la tabla a poco de lograr el pasaje a los playoffs. "Estamos bastante esperanzadas y esperamos que nos vaya bien. Pero más allá del resultado, la idea es hacernos conocidos en la ciudad. Tenemos un grupo muy unido, formado y consolidado, nos tenemos toda la fe para seguir sumando", explicó Fátima Maggi.

Por otro lado, Maggi indicó que el club no posee espacio físico pero que "se las arregla" para entrenar y mantener el nivel: "Al no ten espacio físico entrenamos en Tercer Tiempo dos veces por semana y una vez a la semana vamos a hacer trabajos físicos a la costanera".

"Además, alquilamos la cancha de Charabones para jugar de local", concluyó.

Programación de la 12° fecha (En San Francisco RC)

9.30 hs | 9 de Julio (Morteros) vs Cult. Arroyito

11 hs | Ctro. Social Brk. vs Dep. Libertad

12.30 hs | San Miguel (Arroyito) vs Huracán (Las Varillas)

14 hs | Dep. Libertad vs 9 de Julio (Morteros)

15.30 hs | San Miguel (Arroyito) vs Cult. Arroyito

17 hs | Ctro. Social Brk. vs Huracán (Las Varillas)

Tabla de posiciones de la Zona Córdoba: