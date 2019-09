Lautaro Giaccone perjudicado por una disputa entre el AFA y Rosario Central

El joven sanfrancisqueño fue citado, junto a un compañero de Central, para conformar la futura Selección Argentina Sub-20. Sin embargo, el club rosarino no cedió a su compañero y desde AFA le bajaron el pulgar a los dos.

Lautaro Giaccone, actual jugador de Rosario Central, fue citado nuevamente para entrenar con la Selección Argentina Sub-18 que tiene como objetivo afianzar el plantel de jugadores que participarán de los torneos oficiales de 2021.

Sin embargo, el sanfrancisqueño no se presentó a los entrenamientos porque le "bajaron el pulgar" desde AFA. Es que Giaccone fue convocado junto a su compañero Rodrigo Villagra, quién finalmente no viajó por decisión del entrenador de primera Diego Cocca, al no ceder al jugador desde AFA les bajaron el pulgar a los dos.

"Quedé en el medio de una disputa entre el club y la AFA", dijo frustrado el joven volante ex Sportivo Belgrano.

Cabe recordar que Giaccone ya había sido convocado en la previa al torneo de L'Alcúdia 2019, aunque no formó parte de la delegación que disputó la competencia. Sin embargo, su buen desempeño en la reserva del "canalla" hizo que el DT "albiceleste" vuelva a poner sus ojos en él.

