Tecnoteca: aseguran que la inauguración es inminente

La Tecnoteca está casi lista. El edificio que aparece imponente sobre Plaza Cívica, a escasos metros del mástil, está pronto a inaugurarse, informaron fuentes oficiales a El Periódico.

La primera idea era inaugurarla este viernes, aunque las fuentes consultadas no lo ven tan factible porque aún resta que se le coloque el mobiliario en el interior. De no ser mañana, la inauguración pasaría para la próxima semana. Otro dato que también podría ser tenido en cuenta al momento de estirar la presentación oficial de este espacio es la ausencia del ex intendente Martín Llaryora, uno delos impulsores de este edificio, quien se encuentra de viaje actualmente y arribaría en los próximos días a nuestra ciudad.







A inicios de agosto, el gobernador Juan Schiaretti visitó San Francisco para recorrer la obra de la Tecnoteca, la que se construye con fondos de la Provincia y estimó que podría estar terminada en dos meses, por lo que coincidiría el pronóstico.

Por el momento, ya se sacaron las lonas que cubren el obrador y los trabajos son intensos de parte de los obreros.

Gran inversión

El gobernador informó que la inversión fue 135 millones de pesos y calificó como “una necesidad de San Francisco” contar con este edificio.

Los espacios

La Tecnoteca comprende un edificio de 86 metros de largo por 14 metros de ancho. En la planta baja contará con un hall y un núcleo de circulación, además de la recepción y una zona de exposiciones, un bar y un área de servicios.

En el primer piso habrá un salón de usos múltiples con capacidad para 200 personas, un auditorio, un hall, recepción y administración, un sector para niños con juegos interactivos, salas de lectura, y un área de servicios.

Mientras tanto en el segundo piso habrá una expansión semicubierta desde la terraza, un núcleo de circulación, sala de exposiciones, un café literario, una terraza con mesas y un área de servicios.