Caso María Paz: la familia reconoció violencia, aunque no hubo denuncia en la Justicia

Si bien desde la familia de la víctima afirmaron que el menor acusado fue violento con su hija, desde tribunales informaron que no tuvieron denuncias por violencia de género de parte del imputado por el femicidio.

El juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, Andrés Peretti, confirmó a El Periódico que en su juzgado no hay registros de denuncias por violencia de género contra Agustín G., quien está imputado como autor de “homicidio calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género”.

De esta manera, el juez desmiente versiones de que el adolescente de 16 años estuvo detenido por un caso de violencia de género previo al ataque a Paz.

Según pudo averiguar El Periódico, Alexis G. habría estado demorado el viernes ante un episodio de violencia en la Estudiantina del último viernes en plaza Vélez Sarsfield. Luego, el domingo también fue demorado ante el intento de robo de un matafuego que se encontraba en el interior de un automóvil.

En tanto, desde el Juzgado de Menores de la ciudad de Rafaela esperaban un informe desde San Francisco para conocer la existencia de antecedentes del menor.

Golpes hubo

Cabe recordar que Daniel Paz, padre de María, confirmó que su hija estuvo mucho tiempo de novia con el menor acusado, sin embargo, agregó que últimamente no estaban juntos debido a que él la golpeaba.

“La última vez que le pegó, contó otro familiar, la desfiguró: “Tenía cortes detrás de la oreja, en los brazos y en las piernas. La desfiguró mal”.

Según Daniel, su hija lo solía enfrentar: “Yo lo corrí cuando le pegó la primera vez. Mi hija lo enfrentaba, era más grande que él, le hizo frente muchas veces”, recordó. Luego reconoció: “La golpeó en anteriores oportunidades. La última vez que la fuimos a buscar se separó. Ahora este chico volvió, la llamó y pasó lo que pasó”, señaló.

El caso

El hecho de sangre ocurrió este domingo 22 de septiembre por la tarde en un departamento de Calle 11 al 600, en barrio San José, ciudad de Frontera. Por el hecho, el menor, oriundo de barrio San Cayetano, está detenido. Además un tío de este fue demorado unas horas, ya que se investiga si fue cómplice.

Mientras tanto uno de los primeros informes preliminares al cuerpo de María Paz reveló que la joven falleció producto de un traumatismo de cráneo provocado por un objeto contundente.

“La autopsia la estamos llevando a cabo en Santa Fe porque no contamos con médicos forenses pero me adelantaron que la muerte de la menor se produjo por un fuerte traumatismo de cráneo, tenía golpes en todo el cuerpo, pero lo que produjo el deceso fue un violento golpe en la cabeza producido por un objeto contundente y no por golpes de puño”, manifestó a El Periódico María Alejandra Feraudo de Platini, del juzgado de Menores de Segunda Nominación de Rafaela.