El presunto asesino de María Paz tuvo un ataque de nervios y no declaró

Alexis G., alias "Galleta", el menor de 16 años que se encuentra detenido e imputado por ser el presunto autor del femicidio de María Paz (17), sufrió un ataque de nervios y de llantos por lo que su abogada defensora suspendió la declaración indagatoria que debía prestar este martes ante la jueza María Alejandra Feraudo de Platini, del juzgado de Menores de Segunda Nominación de Rafaela.

“Teníamos ordenada la indagatoria para este mañana pero en su entrevista previa con su defensora ésta solicitó que se suspenda porque el menor no se encontraba en condiciones de declarar, estaba con un ataque de nervios y llantos. Se postergó en principio para el jueves por la mañana”, confirmó la doctora Platini en diálogo con El Periódico.

La jueza informó que el menor continúa alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V de Rafaela en un pabellón de menores. “Galleta” no se encuentra aislado sino que puede comunicarse y ser visitado por su familia.

“Tengo 15 días para resolver la situación del menor desde el día que preste declaración indagatoria, luego va a ser evaluado por psicólogos y asistentes sociales para determinar dónde podría quedar alojado”, agregó la Jueza que confirmó la imputación del menor por el delito de “homicidio calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género”.

Informe preliminar

Mientras tanto uno de los primeros informes preliminares al cuerpo de María Paz reveló que la joven falleció producto de un traumatismo de cráneo provocado por un objeto contundente.

“La autopsia la estamos llevando a cabo en Santa Fe porque no contamos con médicos forenses pero me adelantaron que la muerte de la menor se produjo por un fuerte traumatismo de cráneo, tenía golpes en todo el cuerpo, pero lo que produjo el deceso fue un violento golpe en la cabeza producido por un objeto contundente y no por golpes de puño”, manifestó Platini.

Además aclaró que en su Juzgado, Alexis G. no cuenta con antecedentes pero que le consta por declaraciones del padre del menor que el mismo domingo-día que por la tarde se produjo el crimen- había sido retirado de la Jefatura de Policía de San Francisco.

“En mi juzgado no tiene antecedentes, tengo que pedir los antecedentes en San Francisco. Sí el padre manifestó que lo retiró de la Jefatura en San Francisco en la mañana del domingo”, indicó.

Según informaciones a las que pudo acceder, “Galleta” había estado detenido el viernes pasado en la Policía de San Francisco, por una denuncia de violencia de género y luego liberado. Y también el mismo domingo fue demorado por un hurto en la vía pública, horas después, cometió el crimen.

Tres llamados

Otro dato importante que fue surgiendo con el correr de las horas es que la Policía de Frontera había concurrido a la vivienda de calle 11 al 600 tres veces esa tarde, alertada por los vecinos.

Según informaron a La Voz del Interior desde la Comisaría 6ª, de la ciudad santafesina, el primer llamado fue al 101. Sin embargo, señalaron, cuando los agentes concurrieron al domicilio indicado, un hombre adulto (se presume que era un familiar del sospechoso) aseguró a los agentes que en el lugar no se requería presencia policial.

Durante la segunda visita –aseguraron las fuentes– explicaron al personal que se trataba de “una situación con un chico, pero que ya estaba calmado”.

La tercera visita de la Policía al lugar fue la definitiva: alguien había llamado al 101 y había informado que un cuerpo ensangrentado yacía en un dormitorio del domicilio.