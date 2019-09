En 30 o 60 días, las obras del Hospital Iturraspe estarían listas

El ministro de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna, recorrió en la mañana de este martes las importantes obras de ampliación y remodelación que se ejecutan en el Hospital Iturraspe y que se encuentran en su etapa final. Fue acompañado por el director del Hospital local, Valentín Vicente.

El funcionario provincial destacó la construcción de más de mil metros cuadrados nuevos edificados, 82 de ellos correspondientes al área de Salud Mental. Además de eso se interviene prácticamente el 100 por ciento de la superficie ya edificada, haciendo mejoras de carpintería, albañilería o pintura.

“Se intervinieron todos los servicios del hospital, la farmacia, el laboratorio, el área de fisioterapia, y visitamos los dos quirófanos nuevos refaccionados, entre otros; faltan detalles para que el hospital quede totalmente operativo”, afirmó.

La inversión al momento fueron 155 millones de pesos en lo que respecta a infraestructura, más 19,5 millones para reequipar el lugar con servicios por imágenes, cirugía y demás.

Fortuna destacó también las obras en el área de esterilización y lavado que tiene el Iturraspe, las que consideró clave y donde además esperan nuevo equipamiento que ya fue adquirido. Aquí la inversión corresponde a 65 mil dólares: “En este caso el equipamiento -que se espera- tiene que ver con el lavadero, la secadora y planchadora, un área importante porque permite modernizar el sistema que garantiza también la adecuada esterilización del equipamiento médico y el lavado e higiene de la ropa que se incluye dentro de los servicios hospitalarios”, remarcó.

Fortuna hablando del servicio de oncología y refiriéndose además a la violencia familiar y el trabajo en la Provincia





El ministro recordó la renovación de 17 consultorios, el vacunatorio, los quirófanos e indicó que con las intervenciones hechas en internación, obstetricia y pediatría, más la unidad de terapia intensiva y neonatología, el hospital sanfrancisqueño dispondrá de 120 camas.

Fortuna precisó que restan detalles para la culminación de las obras y valoró que el Gobierno provincial que lleva adelante Juan Schiaretti priorizó realizar obras millonarias para la salud público en un momento de crisis económica importante.







“El hospital público cuenta con una importancia en la ciudad y la región y se ha hecho una inversión muy fuerte ante una profunda crisis económica; esto habla de la voluntad política del gobierno de Córdoba de trabajar pensando que la salud pública en momentos donde crece la demanda porque el sistema privado también sufre los embates de la crisis”, finalizó el funcionario provincial.

Vicente: “Es un salto de calidad”

Para el director del nosocomio público, Valentín Vicente, estas obras son un “salto de calidad muy importante” por el Hospital Iturraspe”.

Sobre el plazo de obra, Vicente indicó que para los detalles en terminación existe “un 90 por ciento de avance” y “entre 30 y 60 días deberían finalizar las obras, aunque algún equipamiento especializado puede demorarse”. También dijo que a mediano plazo sumarán personal.

Vicente se refirió a las obras del Iturraspe





Por último, el director del Iturraspe recordó que la demanda creció en el último tiempo no solo por pacientes no mutualizados sino también por aquellos que sí lo están pero “se corren” a la salud pública para evitar el pago de coseguros o plus.