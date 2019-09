En Liga Juvenil disputaron la octava de Sub 16

Se disputó la octava fecha de la categoría Sub 16 en la Liga Juvenil de Fútbol, fecha que tuvo lugar en cancha de Juventud Unida. Esta divisional se pone al día y continúa el próximo jueves también en cancha de Juventud con la disputa de la novena jornada.

Resultados 8° fecha

- Cancha de Juventud Unida

Antártida Arg. 3-3 La Hidráulica

Def. de Iturraspe 4-1 Dep. Las Malvinas

Juventud Unida 1-1 Huracán

Libre: La Milka





Programación 9° fecha

- Cancha de Juventud Unida

19:15 hs La Hidráulica vs Juventud Unida

20:30 hs Dep. Las Malvinas vs Antártida Arg.

21:45 hs Huracán vs La Milka

*Libre:* Def. de Iturraspe