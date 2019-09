Mauro Priotti: "Se me vino a la cabeza todo el esfuerzo que hice para llegar a donde estoy"

Este domingo Sportivo Belgrano consiguió su primer triunfo en la temporada del Federal A ante Douglas Haig de Pergamino. La "verde" abrió el partido sobre el cierre de la primera parte, pero sobre el final el arquero Vijande vio la roja y Mauro Priotti (22) tuvo que saltar al campo de juego para hacer su debut en el plantel profesional.

Pese a estar con uno menos, Priotti no tuvo complicaciones y el desenlace fue el mejor: la "verde" terminó de cerrar el partido con dos goles de Avaro y festejó un triunfo muy esperado en barrio Alberione.

En ese marco el arquero debutante dialogó con El Periódico y contó sus sensaciones tras debutar en el arco de la "verde". "Fueron muchas sensaciones juntas, muchas sensaciones encontradas. Se me vino a la cabeza todo el esfuerzo que hice para llegar a donde estoy ahora. Los años que estuve en Córdoba para luchar por esto, el esfuerzo de mi familia, la lesión que sufrí el año pasado, muchas cosas, además hoy se cumple el aniversario del fallecimiento de mi abuelo que lo recordé ayer", explicó Priotti.

En julio de 2018, Priotti sufrió un golpe en su rostro durante un entrenamiento y tuvo que ser operado. Luego afrontó un largo proceso de recuperación que lo tuvo alejado de las competencias por casi tres meses.

"Lo tomé de forma tranquila, de forma natural, después de la lesión me propuse tomarme las cosas con mas calma, con más tranquilidad, mas naturalidad y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida en sí, no solo en el fútbol, lo tomé de esa forma", señaló.

Esa lesión hizo que el arquero tenga que 'remar de atrás' para no perder terreno en la competencia interna. "No perdí tanto terreno en la lucha por el puesto porque justo después de la lesión vino el cambio de técnico, renovación de ilusiones y a empezar todos desde el mismo lugar", explicó. "Pero me preparé para volver de la mejor forma porque yo sabía que si no me enfocaba mentalmente a volver como estaba no iba salir adelante. Lo trabajé con mi familia, con mis amigos, me apoyé en ellos, en los compañeros del club, de a poquito fui ganando confianza y fui agarrando ritmo. Después empecé a disfrutar de todo lo que iba pasando", indicó.

Priotti ingresó a los 43 minutos de la segunda parte en remplazo de Fernando Catube. (Foto: Prensa SB)





"Fue una muestra de carácter"

El joven arquero de la "verde" destacó también la importancia del triunfo conseguido este domingo después de un comienzo donde los resultados no se dieron. "Creo que no veníamos haciendo las cosa mal. Uno piensa en el partido de Pronunciamiento que fue un partido atípico donde tuvimos todos los errores juntos. En Las Parejas habíamos hecho un buen primer tiempo y nos faltó el gol, después acá con Güemes no jugamos mal y capaz que nos faltó sostener el resultado que habíamos obtenido y con Pronunciamiento, son partidos que te encontrás donde las cosas no salen, justamente a los errores los pagás muy caro con goles, creo que ayer fue una muestra de carácter del equipo donde pudimos sacar adelante un partido muy importante como grupo. Hacer el gol sobre la hora del primer tiempo ayudó al desenlace del segundo tiempo donde supimos manejar la pelota, el ritmo de juego, manejamos el partido y después lo coronamos con los goles del final", explicó.

Lo que viene...

Ahora, Sportivo visitará a Boca Unidos de Corrientes y luego recibirá a Chaco For Ever, dos encuentros complicados ante rivales que tienen aspiraciones de pelear arriba. Para esos compromisos Fernando Vijande deberá cumplir la suspensión y su lugar quedará en pugna entre Priotti y Martina.

Al respecto, Priotti se lamentó por la explusión de su compañero y señaló que "hay que tener los pies sobre la tierra". "Primero una lastima lo de Fernando porque venía haciendo las cosas bien, tuvo una buena semana desde lo anímico en el día a día, una lastima lo de la expulsión. Ahora hay que pensar en Boca Unidos, un rival duro como todos los de la categoría, seguramente el cuerpo técnico buscará las armas y herramientas para doblegarlos y nosotros a partir de mañana tenemos que pensar en ese partido, a trabajarlo, uno se pone a pensar de que puede tener la posibilidad, igual hay que ver como está Leo Martina después de la lesión que tuvo, pero bueno con tranquilidad y con paciencia, hay que tener los pies sobre la tierra, esto es así, una vez te toca y otras veces no, entonces disfrutar de lo que se logró ayer con la familia, con los amigos y ya después a pensar en Boca Unidos en lo que puede llegar a ser ese partido", concluyó el arquero de Sportivo Belgrano.

Foto de portada: Prensa Sportivo Belgrano