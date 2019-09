Messi es el mejor jugador del año para la FIFA

La Pulga se quedó con el galardón que entrega la FIFA y por primera vez levantó el The Best, tras compartir la terna con Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. Bielsa ganó el premio Fair Play. Mirá los ganadores destacados.

Lionel Messi fue elegido por la FIFA como el mejor futbolista de la temporada 2018/19 y se quedó con The Best el único premio individual que no había ganado. La estrella del Barcelona se impuso por sobre Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo, quien no viajó a Milán.

El delantero argentino no tuvo su mejor temporada, pero a nivel individual obtuvo su sexta Bota de oro, gracias a sus 36 goles, con los que volvió a transformarse en el jugador que anotó más tantos en Europa en la campaña pasada 2018/2019. A nivel grupal, con el Barcelona ganó La Liga, pero perdió la Champions League en semifinales ante el Liverpool y cayó en la final de la Copa del Rey ante el Valencia. Además, con la selección argentina no pudo conquistar la Copa América, certamen en el que apenas convirtió en una ocasión.

Sin embargo, esto fue suficiente para ser elegido como el mejor de todos. La sorpresa fue que se impusiera sobre Van Dijk, quien había sido elegido por la UEFA como el mejor jugador del Viejo Continente.

El equipo ideal

Bielsa y el Leeds se quedaron con el premio Fair Play

Marcelo Bielsa, junto con el plantel de Leeds, fue reconocido con la entrega del premio Fair Play 2019 por la decisión que tomó en el partido del campeonato pasado ante Aston Villa, donde le dijo a sus jugadores que se dejaran hacer un gol luego de macar el 1-0 con un futbolista rival lastimado.

El encuentro terminó igualado 1-1 y el conjunto dirigido por el argentino desperdició aquella tarde una chance para ascender de manera directa a la Premier League, algo que se le terminó negando incluso en los playoffs.

“El futbol inglés es reconocido por la lealtad, por lo que no soy yo quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor”, afirmó en su momento el Loco sobre lo sucedido.

Silvia Grecco recibió el premio al mejor hincha

La brasileña Silvia Grecco recibió este lunes en el histórico Teatro La Scala de Milán el premio FIFA The Best a la mejor aficionada de la última temporada, por describir cada partido del Palmeiras a su hijo ciego.

Los votos de los usuarios de la página web de la FIFA decretaron la victoria de Silvia Grecco, que optaba a este premio junto al uruguayo Justo Sánchez y a los seguidores de la selección holandesa en el último Mundial femenino de Francia.

El aficionado charrúa, seguidor del Cerro, acude a todos los partidos del acérrimo rival de este, el Rampla, al ser el conjunto de su hijo fallecido en accidente de tráfico cuando regresaba del fútbol.







Daniel Zsori, el húngaro que le ganó a Messi y a Juanfer Quintero

El húngaro Daniel Szori, delantero del Ferencvaros, fue galardonado con el premio Puskas de la FIFA al mejor gol de la temporada pasada. El jugador de 18 años, anotó un golazo de chilena en el último minuto del partido contra el Debreceni, segundos después de debutar con el conjunto de Budapest.

Szori triunfó por delante del argentino Lionel Messi, que optaba a este premio con su gol marcado ente Real Betis el pasado marzo en el estadio Benito Villamarín, y del colombiano Juan Fernando Quintero, finalista gracias a su golazo de tiro libre desde 35 metros con River ante Racing.

el jugadro húngaro recibió el premio de manos del exjugador ghanés del Chelsea y del Real Madrid, entre otros, Michael Essien.

Con información de Infobae y TyC Sports