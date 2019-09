Fiscal pide elevar a juicio el crimen de Nora Dalmasso

El fiscal de Instrucción de la Fiscalía Móvil de Río Cuarto, Luis Pizarro, que investiga el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en esa ciudad en noviembre de 2006, solicitó la elevación de la causa a juicio en contra de Marcelo Macarrón.

El letrado acusa al viudo como supuesto autor del delito de homicidio calificado –por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria-, de acuerdo al artículo 80, inciso 1,2 y 3 del Código Penal.

El hermano de Dalmasso, Juan, dijo a Cadena 3 que no habían sido notificados al respecto: "Me agarran de sorpresa, no tenía ni idea".

Aclaró, además: "Somos querella pero no tenemos representación".

El cadáver semidesnudo de Nora Dalmasso fue encontrado el 26 noviembre de 2006 sobre la cama de su hija Valentina, en su casa del barrio Villa Golf, de Río Cuarto, y al momento del crimen, tanto el viudo como los dos hijos del matrimonio no estaban en la vivienda.

De acuerdo a los médicos forenses, la mujer murió asfixiada por estrangulamiento y desde un comienzo de la pesquisa se siguieron distintas pistas: desde un crimen durante un juego sexual, un abuso sexual seguido de muerte, femicidio y asesinato por encargo. (Cadena 3)