Macri: "Trabajamos mucho para que la política no intervenga en la justicia"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que durante su gestión se trabajó mucho "para que la política no interviniera en la Justicia" y remarcó que de cara al futuro "es importante que la justicia pueda defender esa independencia", al encabezar el acto de presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial en la Casa Rosada.

Durante el acto de presentación del anteproyecto, que tuvo lugar en el Salón Blanco, el mandatario consideró que hay una queja extendida en la ciudadanía porque perciben que la Justician es "lenta", "está llena de burocracia" y "lejos de la gente", lo que explica que la sociedad "no tenga una buena opinión" del Poder Judicial.

Macri hizo un repaso de las medidas adoptadas durante su gestión para cambiar esa situación en la Justicia, y planteó: "Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra Justicia, confiar que está para protegernos, saber que está para servirnos, para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos".

En este marco, el jefe de Estado destacó el "esfuerzo" para "avanzar en ese sentido" y agradeció a los 21 integrantes de la comisión redactora del anteproyecto de ley que se enviará al Congreso con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, por su "compromiso y esfuerzo para querer cambiar la realidad".

"Estamos cambiando la realidad sobre la base de valores que son innegociables para nosotros: el de la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo", remarcó el Presidente en ese sentido.

Agregó que "ya no da lo mismo que nos mientan o que nos digan la verdad", como tampoco da lo mismo "tener instituciones serias y confiables o no tenerlas", ni "vivir en la confrontación permanente o vivir en una sana convivencia".

Finalmente, el mandatario sostuvo que así como se dice que "si la Justicia es lenta no es Justicia, si la Justicia no es independiente no es Justicia".

"En estos años trabajamos mucho para que la política no interviniera en la Justicia, es importante ahora que la Justicia pueda defender esa independencia", concluyó Macri.

El Presidente realizó la presentación acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, además de funcionarios judiciales porteños y nacionales.