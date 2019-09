"Se fue sin robar nada material pero se llevó algo muy importante: nuestra tranquilidad"

Así lo afirmó una mujer que esta madrugada junto a su familia se encontraron con un ladrón dentro de su vivienda de barrio Jardín. "Cuando te pasa esto te sentís vulnerable. Pero no queda otra que seguir para adelante", añadió.

Un difícil y tenso momento de inseguridad vivió una familia en las primeras horas de este lunes, cuando en plena madrugada se encontró con un ladrón dentro de su vivienda ubicada en Carrá al 2600, en barrio jardín. Tras un forcejeo con el padre de esta familia, el ladrón huyó sin alcanzar a robar nada. Sin embargo, el mal momento perdura.

Natalia Dietz, integrante de la familia, dialogó con El Periódico y aseguró estar viviendo un "mal día con sabor amargo" a raíz del intento de robo que, según explicó, ocurrió poco antes de las 6.

La mujer contó que todo ocurrió a las 5:20 de este madrugada, cuando el ladrón ingresó a la vivienda mientras estaban durmiendo. Fue una de sus hijas que se despertó con los ruidos y vio que alguien entraba por la puerta de la cocina. Marcelo, su esposo, se levantó y se encontró con el malviviente. "A mí me despiertan los ruidos, los gritos de Marcelo y los golpes. Todo duró muy pocos minutos, ya que Marcelo pudo defenderse y forcejear hasta que este tipo se fue", detalló.

Dietz contó que el delincuente se fue del lugar sin llevarse nada: "Se fue sin robarse nada material pero se llevó algo muy importante, nuestra tranquilidad, el estar 'seguro' dentro de casa. Nos dejó una sensación horrible".

La mujer explicó que más allá de la intranquilidad y de algunos raspones que sufrió su marido se encuentran bien de salud.

Secuelas

"¿Cómo se hace para borrar esas imágenes de tu marido peleando con un desconocido?, ¿de tu hija temblando como una hoja? Son imágenes y sonidos que no te los borra nadie. Sólo quiero pedir más seguridad. No sólo para nosotros, para todos en general. Agradezco a la Policía que actuó muy rápido ante nuestro desesperado llamado pero lamentablemente no alcanza. Hoy nos tocó a nosotros y yo le pido a Dios que a nadie más le toque sufrir estos momentos", opinó Dietz.

Acto seguido añadió: "No queda otra. Uno sabe que estás expuesto en el negocio (la familia posee una panadería) o Marcelo en la calle pero nunca nos esperamos una cosa así. No hay lugar más seguro que tu casa y cuando te pasa esto te sentís tan vulnerable. Pero no queda otra que seguir para adelante y tratar de superar lo que pasó".