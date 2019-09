Dos hermanos y un reencuentro emotivo después de 55 años

La historia de dos hermanos que se reencontraron después de 55 años conmueve a la ciudad. Se trata de lo sucedido a Alberto Carballo, de San Francisco, y a Nelly Amalia "Lita" Sarmiento, que vive en Salta. Los hermanos biológicos se volvieron a ver hace algunos días y se mostraron muy felices por ello.

"Entiendo que esta felicidad inmensa es una historia de amor que ha generado mucho más amor", dijo Carballo tras lo acontecido.

La separación

Alberto y Lita son hijos de Lovely Eufrasia Álvarez. La mujer llegó a San Francisco cuando Lita era una niña para trabajar como empleada doméstica. Poco después nacería Alberto. Ambos fueron criados sólo por su mamá que, por cosas del destino que no tienen explicación, murió por una enfermedad cuando tenía 27 años.

En ese entonces Lita, con 6 años, fue llevada a Salta con la familia de su mamá, donde fue criada por si abuela Claudina Álvarez. Alberto, de 2 años en ese entonces, fue criado por la familia Carballo, para quien trabajaba su mamá antes de morir.

El reencuentro

El reencuentro se dio en Salta mientras ya planean otro para las fiestas de fin de año.

El contacto, en tanto, se logró por una casualidad: un accidente que sufrió Carballo en su auto mientras iba camino a Plaza San Francisco, ocurrido en noviembre del año pasado. Una prima se enteró de la noticia y consiguió el teléfono de Alberto.

"Después de 55 años de búsqueda mi hermana me ha encontrado y gracias a Dios nos hemos encontrado. Solo puedo agradecer eternamente a quienes me tuvieron y tienen en su corazón amándome incondicionalmente como igualmente agradecer a quienes me buscaron incansablemente con toda la fuerza del amor . Hoy puedo decir que he sido y soy amado por dos buenas y grandes familias", concluyó Carballo.