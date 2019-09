Buscan a seis personas extraviadas en la zona de Los Gigantes

Habían previsto una hora determinada de regreso, pero no lo hicieron, por lo que la Policía inició la búsqueda.

La Policía inició una intensa búsqueda en la zona de Los Gigantes para dar con el paradero de seis turistas oriundos de Córdoba capital.

Habían ascendido en una excursión, pero no regresaron a tiempo, según reveló el comisario Cristian Cattáneo.

Son tres hombres y tres mujeres (de unos 30 años). Las autoridades esperan dar con ellos en las próximas horas. Durante la madrugada, la mínima fue de 0 grado.

La búsqueda es llevada adelante por personal del Cuerpo Especial de Policía (CEP) y dos dotaciones de bomberos de Tanti.

El oficial Cattáneo indicó: "Al horario de regreso seguían los vehículos en el lugar, no regresaron y, por lo tanto, se inició la búsqueda. No llevaban elementos para acampar".

"No eran habitués del lugar. Desconocemos los pormenores", agregó el comisario en declaraciones a radio Mitre.

"Llevaban abrigo y agua, pero no calentadores. Desde que nos anoticiamos que pasaron las 18 horas y no regresaron, se inició la búsqueda y no pudimos aún encontrarlos".

Fuente: La Voz del Interior