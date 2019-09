Polémicos dichos de Osvaldo Laport sobre las denuncias de violencia de género

Osvaldo Laport habló con el programa radial Modo Sábado y generó controversia por sus declaraciones en torno a la violencia de género.

“Cuando hablamos de violencia de género digo ‘que sociedad liviana e irrespetuosa que tenemos'", dijo el actor a los conductores del ciclo que se emite por Radio Nacional, Tatiana Schiapiro y Horacio Marmurek.

"Yo sé lo que es la violencia de género. En El Congo visité un hospital que la especialidad era reconstrucción vaginal, camas compartidas y mujeres ultrajadas por un batallón de hombres", dijo sobre su viaje como Embajador de Buena Voluntad en 2009.

"Por eso, a veces cuando encendés un poco la televisión decís ‘¿qué es todo esto?’, qué frágiles estamos como sociedad", agregó.



Como era de esperar, las declaraciones de Laport tuvieron mucha repercusión y fueron levantadas por los medios. También en las redes sociales generó debate, pero sobre todo muchas críticas.

Recordemos que en agosto pasado el artista fue protagonista de un escándalo en San Luis, donde fue acusado de violencia por la dueña de un resto bar. "Me agarró del brazo y me dijo que no iba a pagar la cuenta porque tenía los huevos bien grandes... Le pedí a la gente de seguridad que le diga que se vaya. Estaba borracho", contó por entonces la mujer.

Algunos días después del episodio, Laport rompió el silencio y aseguró que llevaría el hecho hasta las “últimas consecuencias”: "Mucho no puedo hablar. Lo que sí puedo decir es que no hay ninguna denuncia por violencia de sexo (sic) porque nunca existió. Sí, estoy a disposición de la Justicia. Qué tremendo tener que decir esto pero bueno… a esta altura de mi vida”.